Quién es Raúl Rangel: edad, perfil, dónde juega y vida personal del ‘Tala’, el arquero que reemplaza a Memo Ochoa

El 'Tala' Rangel es una de las sorpresas en el once titular de la Selección Mexicana. Mientras Memo Ochoa va al banco, el arquero de Chivas se queda con su puesto.

A sus 26 años, Raúl Rangel llega al gran escenario de 2026 con doble respaldo: se adueñó del arco de Chivas y también sumó minutos con la Selección Mexicana en la preparación rumbo al Mundial 2026.

Publicidad

José Raúl Rangel Aguilar es uno de esos nombres que dejaron de ser promesa para convertirse en una realidad competitiva. El arquero jalisciense atraviesa el momento más sólido de su carrera, con continuidad total en Guadalajara y presencia reciente en el ciclo de Javier Aguirre con México.

Raúl Rangel, figura de las Chivas de Guadalajara (Getty Images).

Hoy aparece en la conversación del Tri por su actualidad en Chivas y sus minutos recientes con la selección. En el Clausura 2026 fue un portero clave para Chivas, con atajadas decisivas, varios partidos con el arco en cero y una confianza cada vez más visible por parte del cuerpo técnico.

Publicidad

Después de dar el salto desde Tapatío al primer equipo rojiblanco, Rangel terminó de instalarse como una pieza importante en un puesto que siempre exige jerarquía. Su presente combina seguridad bajo los tres palos, buen juego aéreo y una salida limpia desde el fondo, rasgos que lo empujaron también a la órbita principal de la selección mayor.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Raúl Rangel?

Nombre completo: José Raúl Rangel Aguilar.

José Raúl Rangel Aguilar. Apodo: Tala.

Tala. Fecha de nacimiento: 25 de febrero de 2000.

25 de febrero de 2000. Lugar de nacimiento: Zapotlán el Grande, Jalisco.

Zapotlán el Grande, Jalisco. Edad actual: 26 años.

26 años. Nacionalidad: mexicana.

mexicana. Posición: portero.

portero. Estatura: 1.90 metros.

Nacido en Zapotlán el Grande, también conocido como Ciudad Guzmán, Rangel pasó por las fuerzas básicas hasta llegar al primer nivel del fútbol mexicano. Su crecimiento tomó impulso en Tapatío, dentro de la Liga de Expansión, y ese recorrido terminó por abrirle la puerta del primer equipo de Chivas. Ese salto reciente explica por qué hoy no solo busca consolidarse en su club, sino que además aparece en la consideración de la Selección Mexicana.

Publicidad

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Estadísticas y presente en Chivas

Club actual: CD Guadalajara.

CD Guadalajara. Liga MX 2026: 15 partidos, 15 titularidades, 1,350 minutos, 6 vallas invictas y 17 goles recibidos.

15 partidos, 15 titularidades, 1,350 minutos, 6 vallas invictas y 17 goles recibidos. Liga MX 2024: 17 partidos, 17 titularidades, 1,530 minutos, 8 vallas invictas y 11 goles recibidos.

El presente de Rangel en Chivas es el de un arquero consolidado. Durante el Clausura 2026 tuvo continuidad total y se afirmó como dueño de la portería rojiblanca.

Publicidad

Sus actuaciones también dejaron acciones puntuales que explican esa valoración. La más recordada fue el penal atajado ante Rayados en la Jornada 12, una intervención decisiva en un momento importante del torneo. A eso se suma un rasgo cada vez más valorado en su juego: la capacidad para salir desde el fondo con limpieza y precisión, algo que encaja con una idea de juego que pide al arquero involucrarse más allá de atajar.

El camino de Raúl Rangel en la Selección Mexicana

Debut con la selección mayor: 2024.

2024. Partidos recientes confirmados: México 2-0 Ghana, el 22 de mayo de 2026, y México 1-0 Australia, el 30 de mayo de 2026.

Rangel ya empezó a ganarse un lugar en la selección absoluta. Frente a Ghana fue titular y salió de cambio al inicio del segundo tiempo, mientras que ante Australia volvió a arrancar desde el inicio, disputó los primeros 45 minutos y mantuvo el arco en cero.

Publicidad

La secuencia de esos dos amistosos lo metió de lleno en la última etapa de preparación de México rumbo al Mundial 2026. Con Javier Aguirre probando opciones, Rangel sumó minutos y espacio en la consideración gracias a su presente en Chivas.

¿Qué rol tiene Raúl Rangel en el arco de México rumbo al Mundial 2026?

Rangel llega a la Copa del Mundo 2026 con un lugar concreto dentro de la rotación del arco mexicano. Fue incluido en la lista final de México para el torneo y su nombre aparece sostenido por dos argumentos muy claros: continuidad en Chivas y participación reciente con la selección.

Desde lo estrictamente futbolístico, es un portero que transmite seguridad bajo los tres palos, responde bien en el juego aéreo y además ofrece salida desde el fondo. Ese combo explica por qué ganó terreno durante 2026 y por qué hoy se le considera como una alternativa seria dentro del esquema de Javier Aguirre.

Publicidad

No parte desde un lugar decorativo. Su presencia en los amistosos previos al Mundial y la confianza del cuerpo técnico al utilizarlo confirman que pelea por un lugar.

Cotización, contrato y valor de mercado de Raúl Rangel

Club al que pertenece: Chivas.

Chivas. Situación actual: arquero consolidado en Guadalajara y convocado por México al Mundial 2026.

arquero consolidado en Guadalajara y convocado por México al Mundial 2026. Valor de mercado, salario, cláusula y contrato: no tienen una cifra confirmada públicamente.

Aunque no hay un número cerrado para medir su cotización, su momento deportivo sostiene su valoración actual. Su valorización hoy pasa por el crecimiento competitivo que mostró en Chivas y por haber entrado en la consideración principal de la selección mayor.

Publicidad

En términos futbolísticos, está en una etapa de expansión clara: se ganó el puesto en Guadalajara, se afianzó como titular en la Liga MX y logró meterse en la lista mundialista de México. Ese contexto lo pone en una zona de proyección mucho más alta que la de sus primeros pasos como profesional.

Vida personal: familia y perfil fuera de la cancha de Raúl Rangel

La información pública confirmada sobre la vida privada de Raúl Rangel es escasa. No se conocen detalles confirmados sobre pareja, hijos o entorno familiar cercano.

Por eso, hoy su perfil público pasa mucho más por lo que muestra dentro de la cancha que por su exposición fuera de ella. El foco público de Rangel está puesto en su crecimiento como arquero de Chivas y en el lugar que logró ganarse en la Selección Mexicana en un año decisivo para su carrera.

Publicidad

Datos claves