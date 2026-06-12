Tecnología del Mundial 2026: así funciona el fuera de juego semiautomático

La tecnología ha provocado cambios en el fútbol actual, como por ejemplo, su intervención en ciertas jugadas. En los offsides, se cuenta con una tecnología especial desde el Mundial de Qatar.

El universo del fútbol vive una transformación tecnológica sin precedentes, y el fuera de juego semiautomático se consolida como uno de los pilares de esta metamorfosis. Esta herramienta, conocida globalmente como SAOT (Semi-Automated Offside Technology), irrumpió con fuerza en el escenario internacional durante la cita de Qatar 2022.

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Para el Mundial 2026, la FIFA implementa una versión sustancialmente optimizada de este sistema para asegurar un arbitraje más transparente, veloz y exento de errores en los estadios norteamericanos.

¿Qué fundamentos definen al sistema SAOT?

La tecnología SAOT fue diseñada con el propósito de optimizar la labor de los colegiados al momento de evaluar posiciones adelantadas. A diferencia del procedimiento convencional del VAR, el cual depende del trazado manual de líneas y de la selección humana de fotogramas desde diversos ángulos televisivos, el mecanismo semiautomático procesa la información de forma autónoma.

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Mediante la convergencia de dispositivos de captura de alta fidelidad, un chip integrado en el esférico e inteligencia artificial, el sistema detecta con absoluta inmediatez el instante exacto del pase y la ubicación de los futbolistas.

La denominación “semiautomático” responde a que la herramienta no reemplaza el criterio del juez. La inteligencia artificial genera alertas instantáneas que son remitidas directamente a la cabina de videoarbitraje; allí, los árbitros de video validan la precisión de los datos presentados antes de dar aviso al árbitro principal, manteniendo así la soberanía de las decisiones en manos humanas.

La infraestructura tecnológica en los estadios

El funcionamiento en red del fuera de juego semiautomático requiere el despliegue de un equipamiento técnico milimétrico. En las estructuras de las sedes se distribuyen hasta 12 cámaras de seguimiento especializadas, encargadas de registrar de forma continua 29 puntos críticos de la anatomía de cada jugador (incluyendo extremidades y articulaciones clave). Estos dispositivos recopilan datos 50 veces por segundo, lo que permite un mapeo corporal de alta fidelidad en tiempo real.

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Por su parte, el balón oficial del certamen incorpora en su interior un sensor de medición inercial (IMU) que realiza 500 transmisiones por segundo. Este componente tecnológico registra el momento preciso en el que existe contacto con la pelota, resolviendo una de las mayores polémicas del fútbol: determinar la posición del atacante en la milésima de segundo en la que se origina el servicio.

Dinámica de detección y ventajas en el juego

Cuando se produce una jugada de potencial posición adelantada, el software de inteligencia artificial evalúa las coordenadas de los futbolistas implicados y de la pelota de manera instantánea. Si el atacante se encuentra en posición irregular, se emite un aviso directo a la sala operativa.

Los jueces en cabina corroboran la información basándose en la última línea defensiva (según lo estipulado en la Ley 11 del reglamento). De existir discrepancias técnicas, los operadores conservan la facultad de ajustar de forma manual el punto de partida del balón o la posición de las líneas virtuales.

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El mayor beneficio de este avance radica en la optimización del tiempo de juego. Mientras que los análisis con el VAR tradicional suelen promediar más de 70 segundos de interrupción, el SAOT reduce la resolución de la jugada a un tiempo estimado de apenas 25 segundos.

Adicionalmente, el sistema genera de forma automática una representación tridimensional en 3D de la acción, la cual es difundida tanto en las pantallas gigantes de los recintos como en las transmisiones globales de televisión, disipando cualquier tipo de duda de cara a los aficionados.

Evolución internacional y llegada a Sudamérica

El camino del fuera de juego semiautomático ha sido progresivo. Tras superar fases experimentales en la Copa de Arabia 2021 y en el Mundial de Clubes, se ratificó su utilidad en la Copa del Mundo de 2022. Su éxito ha impulsado la adopción en torneos de la envergadura de la Champions League, la Premier League, La Liga y la Serie A.

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En el ámbito de las competiciones locales, la tecnología provista por firmas como Hawk-Eye Innovation expande sus fronteras. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) determinó que, a partir del año 2026, el Brasileirao se convertirá en el torneo pionero de Sudamérica en integrar el sistema SAOT, elevando el balompié de la región a los estándares del Viejo Continente.

Las grandes innovaciones para el Mundial 2026

Para la cita organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA ha potenciado las capacidades de esta herramienta. La versión que se estrenará en 2026 dispone de algoritmos de inteligencia artificial más robustos y un sistema de rastreo optimizado.

Entre las principales novedades destaca la implementación de un sistema de audio automatizado, el cual notificará inmediatamente al asistente de línea si el atacante se encuentra en una posición adelantada que supere los 10 centímetros, una mejora drástica en comparación con los márgenes de 50 centímetros que manejaban las versiones previas.

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Asimismo, durante las sesiones de fotografía previas a la Copa del Mundo, se realizará un escaneo digital detallado de cada futbolista, proceso que tomará apenas un segundo por jugador.

Estos avatares virtuales permitirán que las animaciones tridimensionales que se proyecten sean mucho más realistas. Finalmente, se añadirán dos perspectivas virtuales inéditas que simularán la visual exacta de los guardametas, una función diseñada para resolver jugadas complejas donde se deba juzgar si la visión del portero fue obstruida de forma antirreglamentaria.

Datos claves

10 centímetros: nuevo margen de detección del SAOT de la FIFA para 2026.

nuevo margen de detección del SAOT de la FIFA para 2026. 25 segundos: tiempo promedio para resolver jugadas, reduciendo los 70 del VAR tradicional.

tiempo promedio para resolver jugadas, reduciendo los 70 del VAR tradicional. 12 cámaras: rastrean 29 puntos corporales mientras el balón transmite 500 datos por segundo.