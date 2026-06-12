Guía del VAR en el Mundial 2026: ¿Cuándo puede intervenir en las jugadas?

El VAR se puede utilizar en diferentes momentos del partido. A continuación, repasamos cuáles son esos momentos y por qué.

La Copa del Mundo 2026, que se desarrolla conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá, marca un antes y un después en el plano reglamentario del balompié internacional.

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La IFAB y la FIFA han validado una serie de modificaciones de gran calado en el protocolo del VAR (Video Assistant Referee), transformando el certamen en un auténtico banco de pruebas para expandir las facultades tecnológicas de los jueces durante los 104 compromisos de la competición.

Las medidas persiguen dotar de mayor transparencia al juego, mitigar las polémicas y recortar los tiempos muertos en la cancha.

Monitoreo en expulsiones por doble amonestación

La variante más trascendental del nuevo esquema radica en que el VAR intervendrá en la revisión de segundas tarjetas amarillas que deriven en expulsiones decretadas por fallas evidentes de criterio.

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Bajo los parámetros tradicionales de la FIFA, la tecnología solo poseía injerencia ante cartulinas rojas directas, dejando desprotegidas las dobles amonestaciones. Esta actualización técnica subsanará fallos flagrantes en jugadas determinantes para el devenir de las selecciones de la región.

Pierluigi Collina, máximo responsable de la Comisión de Árbitros de la FIFA, precisó que la asistencia se activará únicamente ante equivocaciones indiscutibles. La premisa medular de este ajuste es blindar la equidad deportiva y erradicar sanciones infundadas que puedan quebrar el desarrollo de un partido de alta exigencia en la Copa del Mundo.

Enmienda por error de identidad

El sistema de video arbitraje actuará de oficio si se amonesta o expulsa al futbolista equivocado. Aunque se trata de incidentes esporádicos, los momentos de alta fricción física o trifulcas suelen inducir a confusiones en el arbitraje profesional.

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Con la ayuda de las imágenes televisivas, el equipo en cabina notificará instantáneamente al colegiado principal para reasignar la tarjeta al verdadero infractor.

Esta disposición expone la voluntad de la FIFA de valerse de las herramientas digitales para optimizar el porcentaje de acierto en el campo, garantizando que el castigo disciplinario recaiga estrictamente sobre quien incurrió en la falta táctica o violenta.

Anulación de tiros de esquina decretados de forma errónea

El VAR asumirá la potestad de rectificar saques de esquina mal otorgados. Cuando las pantallas evidencien de forma indudable que el esférico traspasó la línea de meta impulsado por un integrante del cuadro ofensivo, la cabina enviará una señal de alerta inmediata. El dictamen se modificará por un saque de portería antes de la ejecución del cobro, agilizando el flujo del encuentro sin requerir que el árbitro acuda al monitor de campo.

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Con este ajuste se mitiga una vieja problemática del reglamento futbolístico. A lo largo de la historia, las equivocaciones en la concesión de tiros de esquina han propiciado jugadas de gol determinantes en citas de máxima relevancia, una grieta que quedará neutralizada de manera definitiva para esta edición.

Fiscalización de faltas previas a la reanudación del juego

Las infracciones producidas antes de que la pelota ruede en saques de esquina o tiros libres directos serán rigurosamente evaluadas por el VAR. Esta disposición constituye una de las mayores innovaciones del certamen. Si un atacante despliega agarrones, bloqueos antirreglamentarios o empujones previos al cobro, y dicha conducta incide de forma directa en la consecución de un gol, una pena máxima o una amonestación, la acción será invalidada mediante el video arbitraje.

La medida desmantela la denominada “zona gris” de las jugadas de estrategia, donde solían suscitarse forcejeos sistemáticos lejos de la atención del juez principal. De acuerdo con las precisiones de la dirección arbitral de la FIFA, las intervenciones se ceñirán a anomalías ostensibles que desvirtúen el espíritu de la competencia.

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Límites de acción de la asistencia tecnológica

El reglamento de la IFAB también delimita con claridad las fronteras del software. El VAR no fiscalizará equivocaciones ligadas al fuera de juego, dado que esa labor recaerá enteramente en el novedoso sistema de detección semiautomatizada que se implementará en el torneo. Asimismo, se omitirá la revisión en los saques de meta determinados en primera instancia por los jueces de línea, preservando la dinámica del juego y evitando detenciones innecesarias.

El norte estratégico de estas normativas es salvaguardar la legitimidad de los resultados desde el origen de cada jugada, rehuyendo de interpretaciones reglamentarias accesorias.

Datos claves

Copa del Mundo 2026: El VAR revisará segundas amarillas en los 104 partidos.

El VAR revisará segundas amarillas en los 104 partidos. Pierluigi Collina: El directivo confirmó que VAR intervendrá ante equivocaciones indiscutibles.

El directivo confirmó que VAR intervendrá ante equivocaciones indiscutibles. Tiros de esquina: El VAR rectificará cobros erróneos por saques de portería.