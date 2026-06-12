Quién es Christian Pulisic: perfil, equipo actual, edad, estadísticas y vida personal de la figura de Estados Unidos

Es la figura absoluta de Estados Unidos y la gran esperanza para llevarlo a instancias decisivas. Con presente en la Serie A de Italia, conoce más sobre este futbolista.

Christian Pulisic no necesita demasiada presentación a esta altura: hace tiempo dejó de ser solo una promesa del fútbol estadounidense para convertirse en su figura más visible. Entre su peso en la USMNT, su recorrido por Europa y su presente en el AC Milan, llega al Mundial 2026 con jerarquía, presión y un lugar central en el equipo.

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El extremo ofensivo es una de las grandes referencias del seleccionado anfitrión. Estados Unidos lo tiene como su jugador más determinante en los partidos grandes, incluso en un contexto reciente en el que también convivió con cuestionamientos por su sequía goleadora.

Después de varios meses más incómodos en el Milan y también con la selección, Pulisic volvió a ganar protagonismo. Con Estados Unidos logró dejar atrás su sequía en el amistoso ante Senegal, mientras que en el Milan el dato positivo más reciente fue la asistencia en el 2-1 ante el Genoa del 17 de mayo de 2026.

Christian Pulisic, figura de AC Milan (Getty Images).

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Biografía y orígenes: ¿De dónde es, cuántos años tiene y cómo empezó Christian Pulisic?

Nombre completo: Christian Mate Pulišić.

Christian Mate Pulišić. Edad actual: 27 años.

27 años. Lugar de nacimiento: Hershey, Pennsylvania.

Hershey, Pennsylvania. Nacionalidad: Estados Unidos y Croacia.

Estados Unidos y Croacia. Padre: Mark Pulisic.

Pulisic nació en Hershey, Pennsylvania, y construyó su formación con un recorrido juvenil muy marcado por su rápido desarrollo. Pasó por Brackley Town (2005-2006), Michigan Rush (2006-2007), Pennsylvania Classics (2008-2015) y finalmente por el Borussia Dortmund (2015-2016), el club que terminó de abrirle la puerta a la élite.

El salto fue rapidísimo. Firmó con el Borussia Dortmund en febrero de 2015 cuando tenía 16 años y menos de un año después ya estaba debutando en la Bundesliga. Lo hizo con apenas 17 años y 133 días, frente al Ingolstadt, una señal clara de que estaba listo para competir mucho antes de lo habitual.

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El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Estadísticas y presente en AC Milan

Serie A 2023: 36 partidos, 12 goles y 8 asistencias.

36 partidos, 12 goles y 8 asistencias. Serie A 2024: 34 partidos, 11 goles y 9 asistencias.

34 partidos, 11 goles y 9 asistencias. Serie A 2025: 30 partidos, 8 goles y 4 asistencias.

30 partidos, 8 goles y 4 asistencias. UEFA Champions League 2024: 7 partidos, 4 goles y 1 asistencia.

7 partidos, 4 goles y 1 asistencia. Supercopa de Italia 2025: 2 goles en 2 partidos.

2 goles en 2 partidos. Registro total en el Milan desde 2023: 100 apariciones y 31 goles.

La etapa de Christian Pulisic en el AC Milan ya tiene números fuertes. En sus primeras tres campañas de la Serie A sostuvo su producción ofensiva, con doble dígito de goles en 2023 y 2024, además de un aporte constante en asistencias. A eso se le suma su impacto en otras competencias, como su buena Champions League 2024 y los 2 goles en 2 partidos de la Supercopa de Italia 2025.

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No obstante, la segunda mitad de la temporada fue bastante más complicada. El propio Pulisic reconoció que fue una etapa más difícil para él y para el club, y durante 2026 atravesó una racha sin goles con el Milan que alimentó varias dudas sobre su momento.

El último dato positivo llegó el 17 de mayo de 2026, cuando ingresó y dio una asistencia en el 2-1 ante el Genoa. Ese aporte no borra el tramo irregular, pero confirma que, incluso en una versión menos brillante, sigue teniendo peso real en los metros decisivos.

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El camino de Christian Pulisic en la Selección de Estados Unidos

Debut con la mayor: a los 17 años, en un partido de Eliminatorias mundialistas.

a los 17 años, en un partido de Eliminatorias mundialistas. Récord en Eliminatorias para la USMNT: el más joven en disputar un partido, con 17 años y 193 días ante Guatemala en marzo de 2016.

el más joven en disputar un partido, con 17 años y 193 días ante en marzo de 2016. Primer gol internacional: el más joven en lograrlo para Estados Unidos, con 17 años y 253 días ante Bolivia en mayo de 2016.

el más joven en lograrlo para Estados Unidos, con 17 años y 253 días ante en mayo de 2016. Otro récord de juventud: el más joven en marcar un doblete en una Eliminatoria, con 17 años y 349 días ante San Vicente y las Granadinas en septiembre de 2016.

el más joven en marcar un doblete en una Eliminatoria, con 17 años y 349 días ante en septiembre de 2016. Capitanía histórica: capitán más joven de la era moderna de la USMNT, en noviembre de 2018 ante Italia , con 20 años y 63 días.

capitán más joven de la era moderna de la USMNT, en noviembre de 2018 ante , con 20 años y 63 días. Eliminatorias rumbo a Rusia 2018: 7 goles y 7 asistencias en 13 apariciones.

7 goles y 7 asistencias en 13 apariciones. Mundial de Qatar 2022: convirtió el 1-0 ante Irán que aseguró el pase a los octavos de final.

convirtió el 1-0 ante que aseguró el pase a los octavos de final. Copa América 2024: 1 gol y 1 asistencia en 3 partidos.

1 gol y 1 asistencia en 3 partidos. Eliminatorias de la Concacaf 2021: 5 goles en 10 partidos.

La historia de Pulisic con la Selección de Estados Unidos empezó muy temprano y con mucha fuerza. Desde su debut adolescente quedó claro que no era un talento más: rompió marcas de juventud, asumió protagonismo en las Eliminatorias y muy rápido pasó a ser la referencia técnica y simbólica del equipo.

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Su impacto en la USMNT no se explica solo por los récords. También aparece en momentos concretos, como el gol frente a Irán en Qatar 2022, una jugada que terminó siendo decisiva para meter a Estados Unidos en los octavos de final. Con el paso de los años, dejó de ser una promesa para convertirse en el futbolista alrededor del cual gira buena parte del ataque.

¿Qué rol tiene Christian Pulisic en Estados Unidos rumbo al Mundial 2026?

Pulisic llega al Mundial 2026 como una de las grandes referencias de Estados Unidos y como el rostro más reconocible del plantel, aunque no necesariamente sea quien lleve la cinta de capitán. Esa diferencia no le quita peso: sigue siendo el jugador al que Estados Unidos busca cuando el partido pide desequilibrio y una jugada distinta.

El contexto reciente tuvo bastante presión. Venía de meses bajo cuestionamientos por su sequía goleadora, tanto en el AC Milan como con la selección, hasta dejar atrás esa racha con Estados Unidos en el amistoso ante Senegal. Aun así, él mismo le bajó el dramatismo a la situación y dejó en claro que está acostumbrado a jugar este tipo de partidos grandes.

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Con Mauricio Pochettino, Estados Unidos busca ser un equipo más agresivo y con una presión más alta. Ese marco también puede favorecerlo, porque lo rodea de más talento europeo y reparte mejor las responsabilidades ofensivas. En el Milan, en cambio, fue utilizado varias veces fuera de su posición natural, incluso como delantero o carrilero, algo que condicionó parte de su rendimiento.

Cotización, contrato y valor de mercado de Christian Pulisic

Transferencia al Chelsea: 70.4 millones de dólares desde el Borussia Dortmund en enero de 2019.

70.4 millones de dólares desde el en enero de 2019. Récord: en ese momento fue la transferencia más alta para un futbolista estadounidense.

en ese momento fue la transferencia más alta para un futbolista estadounidense. Club actual: AC Milan , desde el 13 de julio de 2023.

, desde el 13 de julio de 2023. Contrato vigente: hasta el 30 de junio de 2027.

hasta el 30 de junio de 2027. Opción adicional: el Milan tiene una opción por un año más.

el Milan tiene una opción por un año más. Dato de contexto deportivo: antes del Mundial 2026 ya había alcanzado los 100 partidos y 31 goles con el club italiano.

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El recorrido de mercado de Pulisic también refleja su peso en el fútbol estadounidense. El paso del Borussia Dortmund al Chelsea por 70.4 millones de dólares lo instaló como una apuesta gigante para el fútbol de Estados Unidos, y varios años después su etapa en el Milan le devolvió continuidad y números más estables.

Su presente contractual es claro: pertenece al club italiano desde julio de 2023 y tiene vínculo hasta junio de 2027, con una opción para extenderlo una temporada más. En ese marco, ya llegó a la barrera de los 100 partidos y los 31 goles con la camiseta rossonera, una cifra que refleja su importancia dentro del plantel.

Vida personal: familia y el perfil más reservado de Christian Pulisic

El costado personal de Pulisic siempre estuvo bastante lejos de la sobreexposición. Mark Pulisic, su padre, sigue ligado al fútbol como asistente técnico del Pittsburgh Riverhounds SC, mientras que dentro de su entorno familiar también aparece el arquero Will Pulisic, su primo.

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Christian Pulisic suele mostrarse como una figura reservada, tranquila y poco inclinada a convertir todo en un discurso público. Antes del Mundial 2026 contó que recibe mensajes de apoyo de su familia y de sus amigos cercanos, una muestra de dónde encuentra respaldo en los días de mayor presión.

También se sabe que en su autobiografía habló de problemas de salud mental durante su etapa en el Chelsea. En su actualidad, sin dramatizar el escenario, se mostró enfocado en convivir con esa exigencia y en sostener su lugar como la principal referencia futbolística de Estados Unidos.

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