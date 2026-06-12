Quién es Sergiño Dest: perfil, estadísticas, edad, dónde juega y vida personal del jugador de Estados Unidos

El lateral supo jugar en FC Barcelona, AC Milan y ahora es figura del PSV Eindhoven. Es una de las cartas ofensivas de Estados Unidos por la derecha.

Sergiño Dest disputa una nueva Copa del Mundo, ya como una pieza importante de la Selección de Estados Unidos. Con presente firme en el PSV Eindhoven y perfil de lateral ofensivo, apunta a ser determinante en este Mundial 2026.

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Dest vuelve a ser protagonista en un momento clave. La federación estadounidense lo incluyó en la lista oficial de 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026, le asignó el dorsal 2 y lo proyecta como una variante importante en el fondo de un equipo que será anfitrión del torneo.

Sergiño Dest, lateral con mucha vocación ofensiva en Estados Unidos (Getty Images).

Dest aterriza en la cita máxima rumbo a su segunda participación mundialista con el USMNT. Además, llega con ritmo competitivo: el 31 de mayo de 2026 estuvo en el 3-2 ante Senegal y el 6 de junio sumó 76 minutos en la derrota 1-2 frente a Alemania, partido en el que registró 2 remates y 1 quite.

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El lateral del PSV Eindhoven también aporta una virtud que lo distingue dentro del plantel estadounidense: puede romper desde atrás, cambiar el ritmo y darle profundidad a la banda. Esa combinación de atrevimiento y lectura táctica explica por qué sigue siendo importante en el armado de Estados Unidos.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, cuántos años tiene y dónde nació Sergiño Dest?

Nombre completo: Sergiño Gianni Dest.

Sergiño Gianni Dest. Fecha de nacimiento: 3 de noviembre de 2000.

3 de noviembre de 2000. Lugar de nacimiento: Almere, Países Bajos.

Almere, Países Bajos. Edad actual: 25 años.

25 años. Doble nacionalidad: Estados Unidos y Países Bajos.

Estados Unidos y Países Bajos. Dorsal en la selección: 2.

2. Club actual: PSV Eindhoven.

Dest se formó futbolísticamente en Países Bajos. Pasó por las juveniles del Almere City hasta 2012 y luego continuó su desarrollo en el Ajax entre 2012 y 2018, una etapa clave para moldear su juego. El propio defensor explicó que creció rodeado por una fuerte cultura de fútbol callejero, algo que marcó buena parte de su desequilibrio y de su estilo: en cada rincón había gente jugando, y de ahí nació ese juego suelto, encarador y técnico que todavía se nota en la cancha.

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El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Estadísticas y presente en PSV Eindhoven

Partidos en la Eredivisie 2025: 27.

27. Titularidades en la Eredivisie 2025: 26.

26. Minutos en la Eredivisie 2025: 2199.

2199. Goles en la Eredivisie 2025: 1.

1. Asistencias en la Eredivisie 2025: 5.

5. Calificación promedio en la Eredivisie 2025: 6.9.

6.9. Quites en la Eredivisie 2025: 19.

19. Centros exitosos en la Eredivisie 2025: 11.

11. Tarjetas amarillas en la Eredivisie 2025: 4.

4. Partidos en la UEFA Champions League 2025: 6.

6. Titularidades en la UEFA Champions League 2025: 5.

5. Minutos en la UEFA Champions League 2025: 456.

456. Asistencias en la UEFA Champions League 2025: 1.

Dest se mantiene como lateral del PSV Eindhoven. Su temporada 2025 en la Eredivisie lo mostró con una alta continuidad, peso ofensivo desde la banda y presencia también en la UEFA Champions League. En el club neerlandés es una pieza estable y tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2028.

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Sergiño Dest, de buena temporada con PSV (Getty Images).

El camino de Sergiño Dest en la Selección de Estados Unidos

Convocatoria al Mundial 2026: integra la lista oficial de 26 jugadores de Estados Unidos.

integra la lista oficial de 26 jugadores de Estados Unidos. Dorsal en el torneo: 2.

2. Mundial por disputar: el segundo de su carrera con Estados Unidos.

el segundo de su carrera con Estados Unidos. Último partido confirmado: Estados Unidos 1-2 Alemania, el 6 de junio de 2026.

Estados Unidos 1-2 Alemania, el 6 de junio de 2026. Producción ante Alemania: 76 minutos, 2 remates y 1 quite.

76 minutos, 2 remates y 1 quite. Partido previo confirmado: Estados Unidos 3-2 Senegal, el 31 de mayo de 2026.

Dest llega al torneo con un lugar asegurado dentro del plantel del USMNT. Su presencia en la nómina final lo sostiene como una pieza valiosa para una selección que necesita laterales con recorrido y personalidad. Ante Senegal, además, convirtió su tercer gol internacional, un dato que refuerza su aporte cuando se suelta en ataque.

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Estados Unidos para el Mundial 2026?

Sergiño Dest es el lateral derecho natural de Estados Unidos, aunque también puede jugar por la izquierda si el partido lo pide. Su versatilidad para ocupar el carril de lateral izquierdo amplía las variantes del equipo en defensa.

Su principal rasgo es la proyección ofensiva. Dest juega con libertad, elige bien cuándo asumir riesgos y tiene recursos para crear espacios, cambiar el ritmo y obligar al rival a reaccionar. Es un lateral valiente, habilidoso y funcional al mismo tiempo, una mezcla útil para un Mundial en el que Estados Unidos buscará agresividad sin perder estructura.

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Cotización, contrato y valor de mercado

Valor de mercado: 18 millones de euros.

18 millones de euros. Llegada al PSV Eindhoven: 1 de julio de 2024.

1 de julio de 2024. Contrato vigente hasta: 30 de junio de 2028.

30 de junio de 2028. Dato complementario: el FC Barcelona conserva un porcentaje de una futura venta.

Vida personal: perfil y estilo fuera de la cancha

Fuera del fútbol, Dest asocia el bienestar con cosas simples: sol, buena comida y espontaneidad. También valora pasar tiempo con amigos o con su familia, un costado más sobrio que acompaña su perfil público.

En los últimos dos o tres años se acercó más al mundo de la moda por influencia de su entorno. Esa búsqueda convive con una idea que también traslada a la cancha: jugar sin miedo. De hecho, quiere que los niños lo vean como alguien que demuestra que se puede ser valiente, habilidoso y útil al mismo tiempo.

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