Así reaccionó MisterChip al título de España ante Argentina en el Mundial 2026

El periodista español publicó una fotografía en sus redes sociales tras el triunfo español en la final. Luego, destacó algunos datos.

La selección de España se consagró campeón del Mundial 2026. Le ganó la final a Argentina por 1-0 con el gol de Ferrán Torres. Entre los periodistas que siguieron atentamente todos los detalles del encuentro estuvo MisterChip. El reconocido comunicador, tan cuestionado por el fanatismo por su selección, estuvo presente en el MetLife Stadium.

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España jugó un partido perfecto. Pese a que todo se definió en la prórroga, fue superior a la Selección Argentina y, así, se quedó con la Copa del Mundo. Varias personalidades reconocidas estuvieron presentes en el MetLife Stadium de New Jersey para ver la final.

Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, más conocido como MisterChip, estuvo en el sector de prensa siguiendo atentamente las acciones del partido. Una vez concluido, luego de concretarse el triunfo de España, decidió utilizar su red social de X (Twitter), donde publicó una fotografía.

Se lo pudo ver al periodista haciendo el gesto del número 2 por el segundo título del mundo de ‘La Roja’, sentado desde uno de los asientos del sector de prensa del MetLife Stadium. Así, su alegría fue la de todos los hinchas españoles.

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El festejo de MisterChip por el título de España

Además de su fotografía, MisterChip también dejó un mensaje donde dejó en claro que España no sólo fue campeón, sino también el mejor equipo. “Ya éramos, de largo, el put***** mejor equipo del planeta. Hoy sólo lo hemos escrito en un papelito oficial. Celebren españoles. Ganó España. Ganó mi país. Ganó el fútbol“, aseguró.

Luego de esto, dejó algunos datos destacados. Informó que Rodri se unió a un selecto grupo de jugadores (como Lionel Messi, Ronaldinho, entre otros), que han sido campeón del mundo, campeón continental, campeón de Champions League y Balón de Oro.

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En tanto, de Fabián Ruiz, destacó que lleva 50 partidos jugados con España y no perdió partidos. Además, es el primer español en ganar Champions League y Mundial en una misma temporada.

España se quedó con el título ante Argentina

La Selección de España hizo una gran final, pero recién pudo romper el partido al minuto 106 de juego con el gol de Ferran Torres. Luego de un centro de Pedro Porro, Nico Williams logró cabecear ante la marca de Nahuel Molina y, allí, apareció el delantero del FC Barcelona para marcar el 1-0.

Con Argentina con 10 jugadores, España casi no sufrió, salvo una jugada de peligro donde Giuliano Simeone mandó un centro bajo y Marcos Senesi estuvo cerca de marcar abajo del arco, pero la defensa española pudo salvar. A la siguiente jugada, el propio Simeone tuvo un remate de frente al arco, pero el balón se fue por arriba del travesaño.

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Esas fueron las únicas dos jugadas de peligro certeras de la selección sudamericana. España tuvo varias ocasiones de gol y, salvo fallo en la definición, Emiliano Martínez pudo salvar la gran mayoría.

Tabla de títulos histórica de los Mundiales

Brasil – 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

(1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Alemania – 4 (1954, 1975, 1990, 2014)

(1954, 1975, 1990, 2014) Italia – 4 (1934, 1938, 1982, 2006)

(1934, 1938, 1982, 2006) Argentina – 3 (1978, 1986, 2022)

(1978, 1986, 2022) Francia – 2 (1998, 2018)

(1998, 2018) España – 2 (2010, 2026)

(2010, 2026) Uruguay – 2 (1930. 1950)

(1930. 1950) Inglaterra – 1 (1966)

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