Pedro Gallese a un paso de ser nuevo jugador de Alianza Lima

Tras la salida de Guillermo Viscarra, Alianza Lima está a un paso de fichar a Pedro Gallese. Semana clave para su llegada.

En Alianza Lima está trabajando a contrarreloj para poder tener sus refuerzos lo más pronto posible. Si bien tuvieron un parón amplio para llegar a varios acuerdos, recién con el inicio del Torneo Clausura se han puesto las pilas y ya tienen prácticamente 3 refuerzos cerrados.

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Guillermo Viscarra no sigue en Alianza y esto ha hecho que se abra un abanico de oportunidades. Con la salida del boliviano no solo llega un extranjero más, sino que un portero más está por llegar y Pedro Gallese es el elegido. Todavía no hay nada cerrado, pero está cerca de concretarse.

Kevin Pacheco dio a conocer que todo estaría encaminado y que se daría por la gestión de Franco Navarro. Esto es algo que lo ha venido trabajando de forma silenciosa, por lo que se espera que pueda cerrarse pronto. Eso sí, lo que buscan es que llegue en condición de libre y no tengan que pagar nada a Deportivo Cali, quien es dueño de su pase.

Pedro Gallese cerca de Alianza Lima:

🎙️@kevin23pacheco : "HAY POSIBILIDAD QUE LLEGUE PEDRO GALLESE A ALIANZA LIMA. ES UNA GESTIÓN DE FRANCO NAVARRO MANDAYO".#ALL1MITE



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Los números de Pedro Gallese

Pedro Gallese ha demostrado un gran nivel en Colombia, si bien su equipo no ha ayudado tanto. Pero ha conseguido ser un jugador que de seguridad en la portería en donde ha estado brillante en varios de los encuentros que ha disputado.

En total son 20 los juegos que ha disputado, 16 son los goles que le han hecho, 8 los partidos en los que no le han hecho gol y 1800 minutos los que ha estado en el campo.

¿Qué otros jugadores llegan a Alianza Lima?

El jugador extranjero que llega a Alianza Lima es Nicolás Díaz que ya ha sido confirmado. Se espera que pronto esté en el país y pueda comenzar a entrenar con el club. Llega a préstamo por el momento, no se sabe más sobre las condiciones que se tengan.

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Lo mismo con Jhair Soto, quien es otro central que ha venido jugando en ADT. Tiene 23 años de edad y se espera que pronto pueda estar en el equipo, posiblemente sea visto como un recambio desde el banco de suplentes.

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