Paolo Guerrero tiene claro, que los refuerzos sumarán en Alianza Lima. Para ser campeón del Torneo Clausura 2026, más si será un mundialista.

Alianza Lima no se detiene en su objetivo de armar un plantel de peso para pelear en lo más alto del torneo local e internacional. En las últimas horas, la bomba estalló en el entorno victoriano: según el periodista Carlos Benavente, Pedro Gallese tendría todo arreglado para volver a vestirse de blanquiazul y convertirse en el gran candado del arco en Matute.

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Un movimiento clave dentro de Alianza Lima

La posible llegada del ‘Pulpo’ a La Victoria surge en un momento crucial de reestructuración dentro del plantel victoriano. Esta importante incorporación se daría como respuesta a la inminente salida del arquero boliviano Guillermo Viscarra.

Paolo Guerrero jugando con la camiseta de Alianza Lima. (Foto: X).

‘Billy’ habría optado por dar un paso al costado y rescindir su vínculo con el equipo blanquiazul en busca de sumar minutos en el terreno de juego. El guardameta altiplánico perdió la continuidad deseada tras quedar relegado en la alineación titular frente a Alejandro Duarte, situación que aceleró las gestiones de la directiva para buscar un referente bajo los tres palos.

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La sincera reacción de Paolo Guerrero

Tras el reciente compromiso disputado frente a Sport Huancayo en la Liga 1, Paolo Guerrero rompió el silencio ante los medios de comunicación. El experimentado atacante se pronunció sobre el posible fichaje de su compañero de mil batallas en la Blanquirroja y valoró el enorme salto de calidad que significaría para la institución.

“Que vengan refuerzos, en buena hora, van a hacer más competitivo al grupo y eso es lo que queremos. Si viene (Gallese), también”, expresó el ‘Depredador’ sobre el impacto positivo de contar con una figura de jerarquía internacional.

Cautela sobre las decisiones de la directiva

A pesar del entusiasmo que genera reencontrarse con una figura mundialista en el vestuario íntimo, el capitán aliancista prefirió ser cauto sobre los procesos internos. Guerrero dejó en claro su respeto hacia Guillermo Viscarra y recalcó que los traspasos son competencia exclusiva de la gerencia deportiva.

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“Hay que mejorar. Estos partidos dan confianza para continuar trabajando. Yo me mantengo al margen de quien pueda venir o no”



Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima



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“Es un aspecto que yo no te lo puedo comentar porque de eso se encarga la gente de deportivo, yo me mantengo al margen de quién pueda venir o no. No sé cómo es la salida de Billy que también es un gran arquero; no puedo hablar del tema porque no tengo conocimiento”, concluyó el delantero nacional.

DATOS CLAVE

Pedro Gallese tendría todo arreglado para volver a jugar en Alianza Lima.

Guillermo Viscarra rescindiría su vínculo con el club buscando sumar más minutos.

Paolo Guerrero respaldó el posible fichaje tras el partido contra Sport Huancayo.