Quién es Michael Oliver, árbitro principal de Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026

El experimentado juez inglés fue designado para un cruce de eliminación directa que se juega hoy en Houston. Su recorrido en la élite del arbitraje europeo respalda esta designación.

Michael Oliver es el árbitro principal del Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se juega hoy, sábado 4 de julio de 2026 a las 12:00 p. m. (hora de Perú), en el NRG Stadium de Houston.

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Se trata de un árbitro de marcado perfil internacional. Además de su presencia sostenida en la élite, dirige en la Premier League desde 2010 y fue promovido a la lista de élite de árbitros de la UEFA en 2018.

Biografía y perfil: ¿quién es Michael Oliver?

El juez inglés llega a este cruce como árbitro principal en una instancia decisiva del torneo. En su historial destaca que cuenta con escarapela FIFA. Más allá de los datos biográficos, lo más sólido de su perfil profesional pasa por su recorrido en la primera línea: arbitra en la Premier League desde 2010 y forma parte de la lista de élite de la UEFA desde 2018. Ese recorrido sostiene su perfil para este partido entre Canadá y Marruecos.

El cuerpo arbitral completo para Canadá vs. Marruecos

Para este partido en el NRG Stadium, Oliver estará acompañado por un equipo ya habitual dentro del circuito internacional:

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Árbitro principal: Michael Oliver (Inglaterra)

Michael Oliver (Inglaterra) Árbitro asistente 1: Stuart Burt (Inglaterra)

Stuart Burt (Inglaterra) Árbitro asistente 2: James Mainwaring (Inglaterra)

James Mainwaring (Inglaterra) Cuarto árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)

Danny Makkelie (Países Bajos) Quinto árbitro: Hessel Steegstra (Países Bajos)

Hessel Steegstra (Países Bajos) VAR: Jarred Gillett (Inglaterra)

Jarred Gillett (Inglaterra) AVAR: Dennis Higler (Países Bajos)

Dennis Higler (Países Bajos) SVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

La trayectoria internacional de Michael Oliver antes del Canadá vs Marruecos

La base más firme de su carrera está en dos hitos concretos: dirige en la Premier League desde 2010 y fue promovido a la élite de la UEFA en 2018. Ahora queda al frente de un partido donde el ganador avanzará a los cuartos de final.

Sus antecedentes incluyen experiencia en torneos de primer nivel, lo que refuerza su perfil para una llave mundialista de alta tensión. Su designación corresponde a una instancia como los octavos de final.

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Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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