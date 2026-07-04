Si Marruecos gana, contra quién, cuándo y dónde juega en cuartos de final del Mundial 2026

Marruecos va por la clasificación a cuartos de final del Mundial ante Canadá en Houston. Conoce los detalles de su hipotético próximo partido en caso de victoria.

La Selección de Marruecos juega ante su par de Canadá en el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Este sábado 4 de julio se ven las caras ambos combinados nacionales en busca de un lugar en cuartos. Los marroquíes quieren volver a esta instancia, tal como hicieron en Qatar 2022.

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Marruecos, que tiene entre sus filas a figuras como Achraf Hakimi o Yassine Bounou, está muy cerca de repetir su gran actuación en la Copa del Mundo 2022 donde llegó a semifinales. Tras su victoria ante Países Bajos por penales, ahora afronta un duro duelo ante Canadá en el NRG Stadium de Houston, Texas.

El combinado canadiense, uno de los anfitriones de este Mundial 2026, viene de eliminar a Sudáfrica con un golazo agónico de Stephen Eustáquio. Ahora, quiere seguir haciendo historia, aunque nuevamente, debe jugar fuera de su país.

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¿Contra quién juega Marruecos en cuartos de final si le gana a Canadá?

Marruecos, en caso de vencer a Canadá, no tiene rival confirmado para los cuartos de final. Es que debe esperar al ganador del partido entre Paraguay y Francia para conocer a su oponente en dicha ronda.

¿Cuándo juega Marruecos por cuartos de final si vence a Canadá?

En caso de victoria, Marruecos tiene algunos días de descanso, ya que jugará por cuartos de final el día jueves 9 de julio.

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Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

¿Dónde juega Marruecos por cuartos de final si vence a Canadá?

‘Los Leones del Atlas’ ya tienen sede definida, en caso de un triunfo que los clasifique a la instancia de las 16 mejores selecciones de la Copa del Mundo. Jugarán este jueves

Cuadro completo del Mundial 2026

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