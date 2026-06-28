Reglas de cambios en el Mundial 2026: ¿Hay una sustitución adicional en la prórroga?

La Copa del Mundo estrena en esta edición una regla para los partidos que tengan tiempo suplementario. Mira los detalles de esta modificación.

El Mundial 2026 introduce oficialmente la posibilidad de realizar una sustitución extra durante los tiempos suplementarios. Esta normativa, avalada por la FIFA y la IFAB, debuta en la cita mundialista que se lleva a cabo en Canadá, México y Estados Unidos. Marca un hito en la regulación de los encuentros de eliminación directa.

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Sexto cambio en prórroga: Reglas y límites

En los partidos que requieran de tiempo extra, las selecciones podrán efectuar un sexto cambio —o incluso un séptimo si se activa el protocolo por conmoción—. Esta medida asegura que, al superar los 90 minutos reglamentarios, los equipos cuenten con una variante adicional para oxigenar el juego.

De esta manera, la normativa permite sumar una sustitución extra a las cinco ya permitidas, garantizando que los técnicos tengan recursos frescos para afrontar la prórroga de manera competitiva.

Ventanas de sustitución durante el tiempo extra

Durante el tiempo reglamentario, los equipos disponen de tres ventanas para realizar sus cinco cambios iniciales (sin contar el entretiempo). Si el duelo llega a la instancia suplementaria, se habilita automáticamente una cuarta ventana de cambio.

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Este ajuste reglamentario es clave para la planificación estratégica, ya que permite a los cuerpos técnicos gestionar mejor el cansancio físico de sus jugadores en los momentos más críticos de la fase eliminatoria.

Objetivos de la FIFA con el Mundial 2026

Cuando un partido termina en empate, se disputan dos periodos de 15 minutos cada uno. En esta etapa, el sexto cambio puede utilizarse en cualquier momento dentro de la ventana adicional otorgada.

La implementación de estas reglas por parte de la FIFA busca optimizar el tiempo efectivo de juego y combatir las demoras injustificadas. Estos cambios también incluyen ajustes en el funcionamiento del VAR, las reanudaciones y el control disciplinario de los protagonistas.

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Protocolo especial por conmoción cerebral

Se mantiene vigente la Regla 3, que permite una sustitución permanente adicional en caso de sospecha de conmoción cerebral. Este cambio no se contabiliza dentro del cupo de las seis sustituciones permitidas, priorizando siempre la integridad física del deportista.

Dicho protocolo es independiente del sistema de cambios convencional y su validez se extiende también durante el transcurso de la prórroga.

Nuevas restricciones para evitar la pérdida de tiempo

Para agilizar el ritmo, se ha establecido que un jugador sustituido tiene un máximo de diez segundos para dejar el campo. De no cumplir con este tiempo, el futbolista debe salir igualmente, pero su reemplazo solo puede ingresar tras un minuto de juego efectivo en la siguiente interrupción.

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Esta restricción busca neutralizar las estrategias que utilizan los cambios para consumir minutos de forma deliberada, promoviendo una dinámica de juego más fluida y honesta durante todo el torneo.

Beneficios tácticos de la sustitución adicional

La incorporación del sexto cambio en el Mundial 2026 ofrece a los entrenadores una herramienta vital para mantener la intensidad en partidos de alta tensión. Al contar con una ventana y un cambio extra en la prórroga, se minimiza el riesgo de lesiones por fatiga y se potencia el espectáculo en las fases finales de la competición.

DATOS CLAVE

Sexto cambio en prórroga autorizado por la FIFA en el Mundial 2026.

autorizado por la FIFA en el Mundial 2026. Séptima sustitución permitida si se activa el protocolo por conmoción cerebral.

permitida si se activa el protocolo por conmoción cerebral. Límite de diez segundos para que un jugador sustituido abandone el campo.