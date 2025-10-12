Es tendencia:
Se sumó Ghana: conoce las 21 selecciones clasificadas al Mundial 2026

Maxloren Castro ha llamado la atención desde Europa tras su partidazo frente a Chile.

Selección de Ghana.
© Facebook GhanaSelección de Ghana.

Cada vez falta menos para conocer a los 46 clasificados para una inédita Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica. En este caso se ha sumado este fin de semana un equipo más a la lista, se trata de la Selección de Ghana que estará presente en esta competencia representando a África.

El cuadro dirigido por Otto Addo se enfrentó este fin de semana a su similar de Comoros en condición de local. En este caso ‘Las estrellas Negras’ consiguieron hacer respetar su casa logrando una victoria por 1-0, el jugador del Tottenham Hotspur, Mohammed Kudus fue el autor de la única conquista del partido.

Con este resultado el cuadro ghanés pasa como primero en su grupo al lograr 25 puntos frente a un Madagascar que se terminó por apagar al final. El cuadro ‘Barea’ no pudo ante Mali y terminó cayendo por 4-1, lo que les dejó en el segundo lugar de la tabla. Ahora tendrán que jugar un Play off en busca de su clasificación al próximo Mundial.

De esta forma, ya son 21 los clasificados que tiene el Mundial del 2026. El cual va a tener a varios debutantes gracias a la cantidad de equipos que se clasifican en esta oportunidad. Siendo la primera Copa con el número de 48 participantes.

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026

#SelecciónFecha de clasificaciónParticipación
1Canadá14/02/2023
2México14/02/202318°
3Estados Unidos14/02/202312°
4Japón20/03/2025
5Nueva Zelanda24/03/2025
6Irán25/03/2025
7Argentina25/03/202519°
8Uzbekistán05/06/2025Debut
9República de Corea05/06/202512°
10Jordania05/06/2025Debut
11Australia10/06/2025
12Brasil10/06/202523°
13Ecuador10/06/2025
14Uruguay04/09/202515°
15Colombia04/09/2025
16Paraguay04/09/2025
17Marruecos05/09/2025
18Túnez08/09/2025
19Egipto08/10/2025
20Argelia09/10/2025
21Ghana12/10/2025

¿Cuántos cupos otorga cada confederación al Mundial 2026?

En el año 2017 mediante el Consejo de la FIFA se conoció el sistema que se usaría para este Mundial 2026. Como se quedó en la participación de 48 países, se tomó la decisión de 46 clasificados de forma directa, mientras que 6 países definirán los últimos 2 cupos mediante un repechaje.

Así se reparten los cupos al Mundial 2026:

  • AFC: 8 cupos directos + 1 cupo repechaje
  • CAF: 9 cupos directos + 1 cupo repechaje
  • CONCACAF: 3 cupos directos (+3 anfitriones) + 2 cupos repechaje
  • CONMEBOL: 6 cupos directos + 1 cupo repechaje
  • OFC: 1 cupo directo + 1 cupo repechaje
  • UEFA: 16 cupos directos
