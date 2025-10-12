Cada vez falta menos para conocer a los 46 clasificados para una inédita Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica. En este caso se ha sumado este fin de semana un equipo más a la lista, se trata de la Selección de Ghana que estará presente en esta competencia representando a África.

El cuadro dirigido por Otto Addo se enfrentó este fin de semana a su similar de Comoros en condición de local. En este caso ‘Las estrellas Negras’ consiguieron hacer respetar su casa logrando una victoria por 1-0, el jugador del Tottenham Hotspur, Mohammed Kudus fue el autor de la única conquista del partido.

Con este resultado el cuadro ghanés pasa como primero en su grupo al lograr 25 puntos frente a un Madagascar que se terminó por apagar al final. El cuadro ‘Barea’ no pudo ante Mali y terminó cayendo por 4-1, lo que les dejó en el segundo lugar de la tabla. Ahora tendrán que jugar un Play off en busca de su clasificación al próximo Mundial.

De esta forma, ya son 21 los clasificados que tiene el Mundial del 2026. El cual va a tener a varios debutantes gracias a la cantidad de equipos que se clasifican en esta oportunidad. Siendo la primera Copa con el número de 48 participantes.

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026

# Selección Fecha de clasificación Participación 1 Canadá 14/02/2023 3° 2 México 14/02/2023 18° 3 Estados Unidos 14/02/2023 12° 4 Japón 20/03/2025 8° 5 Nueva Zelanda 24/03/2025 3° 6 Irán 25/03/2025 7° 7 Argentina 25/03/2025 19° 8 Uzbekistán 05/06/2025 Debut 9 República de Corea 05/06/2025 12° 10 Jordania 05/06/2025 Debut 11 Australia 10/06/2025 7° 12 Brasil 10/06/2025 23° 13 Ecuador 10/06/2025 5° 14 Uruguay 04/09/2025 15° 15 Colombia 04/09/2025 7° 16 Paraguay 04/09/2025 9° 17 Marruecos 05/09/2025 7° 18 Túnez 08/09/2025 7° 19 Egipto 08/10/2025 4° 20 Argelia 09/10/2025 5° 21 Ghana 12/10/2025 5°

¿Cuántos cupos otorga cada confederación al Mundial 2026?

En el año 2017 mediante el Consejo de la FIFA se conoció el sistema que se usaría para este Mundial 2026. Como se quedó en la participación de 48 países, se tomó la decisión de 46 clasificados de forma directa, mientras que 6 países definirán los últimos 2 cupos mediante un repechaje.

Así se reparten los cupos al Mundial 2026:

AFC: 8 cupos directos + 1 cupo repechaje

CAF: 9 cupos directos + 1 cupo repechaje

CONCACAF: 3 cupos directos (+3 anfitriones) + 2 cupos repechaje

CONMEBOL: 6 cupos directos + 1 cupo repechaje

OFC: 1 cupo directo + 1 cupo repechaje

UEFA: 16 cupos directos

