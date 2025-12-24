La polémica en el clásico entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Peruana de Vóley sigue sumando capítulos fuera de la cancha. A varios días del encuentro, aún no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Federación Peruana de Vóley (FPV) ni de la organización del torneo, pese a la controversia generada por la presencia de cuatro jugadoras extranjeras en cancha por parte del cuadro ‘íntimo’.

Este escenario de incertidumbre llevó a que Alianza Lima tome una postura clara y realice un pedido formal ante el máximo ente regulador del vóley nacional, en medio de las versiones que apuntan a un posible reclamo de la ‘U’ para quedarse con los puntos del partido.

El pedido de Alianza Lima a la FPV

El periodista deportivo Gerson Cuba dio a conocer, a través de su cuenta personal de Twitter, que Alianza Lima solicitó a la FPV que se les informe oficialmente sobre el reclamo que habría presentado Universitario. Según indicó, hasta el momento el club ‘blanquiazul’ no tiene conocimiento de que dicho reclamo haya sido formalizado.

De acuerdo a lo señalado por el comunicador, el equipo de La Victoria busca que la FPV oficie cualquier acción presentada por el elenco ‘crema’, con el objetivo de tener claridad sobre el proceso y los pasos a seguir. Por ahora, todo se mantiene en evaluación y a la espera de una respuesta oficial.

“Sobre Alianza Lima Vóley. El cuadro íntimo ha solicitado a la FPV que se oficie el reclamo presentado por Universitario, del cual hasta el momento no se tiene conocimiento si ya fue formalmente realizado. Veremos”, reveló Cuba.

El reclamo de Universitario y la falta de pronunciamiento oficial

Tras el partido, Fabrizio Acerbi, jefe del área polideportiva de Universitario, aseguró que el club presentaría un reclamo formal, argumentando que, según las normas, el encuentro debió resolverse con un 3-0 a favor de la ‘U’ debido a la infracción cometida por Alianza Lima.

Sin embargo, con el pasar de las horas se conoció que el reglamento también establece que los árbitros eran los responsables de advertir y sancionar la irregularidad en el momento en que ocurrió, algo que no sucedió durante el desarrollo del encuentro. Esta situación ha generado aún más dudas sobre una posible sanción deportiva.

Mientras la FPV y la organización de la Liga Peruana de Vóley mantienen silencio, el clásico sigue generando debate y expectativa. En los próximos días podría definirse si el reclamo prospera o si el resultado se mantiene, en uno de los episodios más comentados de la temporada.

