Leyenda de Bayern Múnich dio la clave y aconsejó qué debe hacer Luis Díaz para ser figura del Mundial 2026

No es novedad que la Selección Colombia representa en estos momentos una tremenda generación de jugadores. Es más, la actualidad de sus cracks los ponen como uno de los sudamericanos más fuertes para competir en el Mundial 2026. Es así que el nombre de Luis Díaz no pasa desapercibido y por ello fue que una leyenda de Bayern Múnich lo aconsejó de la mejor manera posible.

Publicidad

Publicidad

Hablamos de Claudio Pizarro, goleador histórico de Bayern Múnich y que en la actualmente es uno de los embajadores del club, quien se tomó unos minutos para hablar del nivel de la Selección Colombia. Además, el exdelantero de la Selección Peruana no dejó pasar la oportunidad para evidenciar un gusto culposo por el talento de Luis Díaz pensando en el Mundial 2026.

Fuente: Bayern Múnich.

“Él tiene la suficiente experiencia para saber lo que tiene qué hacer. Ahora que se acercan las vacaciones, es muy importante disfrutarlas y descansar. La liga y las temporadas son muy largas, hay muchos partidos, los jugadores necesitan mucho descanso físico y, sobre todo, mental. Es una de las cosas más importantes para el jugador: cuidar su cuerpo”; dijo Claudio Pizarro en una charla organizada por la Bundesliga y en donde participó exclusivamente ‘Bolavip Perú‘.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Mi Bundesliga.

¿Y cuál fue la receta de Claudio Pizarro para que Luis Díaz siga brillando en Bayern Múnich?

Sabiendo que la Selección Colombia es una de las más potentes de Sudamérica y que tiene un muy buen equipo, Claudio Pizarro no quiso quedarse en ello y dio ciertos detalles del aspecto en donde más debería mejorar Luis Díaz en el juego de Bayern Múnich. Si bien habló más del juego sudamericano en un torneo tan competitivo como la Bundesliga, claramente sirve como un consejo muy bueno.

“Creo que lo que está haciendo Luis Díaz es extraordinario. Hay una cosa que pasa en el fútbol alemán que generalmente nos pasa a los latinos, que es, a veces abusamos un poco de tener el balón, de hacer un dribbling de más y producto de eso viene un contragolpe y nos hacen un gol. Eso lo he visto mucho en muchos jugadores sudamericanos”; apuntó el popular ‘Bombardero de los Andes‘.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Bayern Múnich.

Siguiendo en esta misma línea, el excapitán de la Selección Peruana reveló que dicho aspecto es el precio de jugar en Bayern Múnich. “Es una de las cosas que al alemán le molesta mucho. Cuando tú estás en un club grande, obviamente buscas atacar y el otro equipo lo único que busca es el contragolpe y es la única forma en que te puede ganar. Entonces, esas situaciones, tal vez, trabajarlas para evitarlas, pero nada más, después lo está haciendo extraordinario”.

Los rivales que la Selección Colombia enfrentará en el Mundial 2026

La Selección Colombia, liderada futbolísticamente por Luis Díaz, integra el Grupo K del Mundial 2026 y enfrentará a los siguientes rivales: Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental entre Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo. Podríamos decir que el rival más fuerte para los cafeteros será sin duda alguna el equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo, pero uno nunca sabe realmente lo que pueda suceder en esta clase de competiciones.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @JulianCaperaB

DATOS CLAVES