¿Bolivia y Venezuela al Mundial 2026? Advierten que FIFA podría descalificar a la Selección Argentina

Se viene uno de los torneos más importante del mundo del fútbol y se ha sembrado una nueva polémica. Esta tiene a la Selección Argentina en la mira, pues una investigación de la justicia con respecto a la AFA podría hacer que la Copa del Mundo 2026 tenga un cambio. Por lo menos así hablan las especulaciones del o que podría ocurrir.

¿Pero cuál es la polémica que pone a Argentina en riesgo? Se está investigando a la AFA de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, por lo que podría entrar el gobierno de Javier Milei a intervenir directamente. Esto podría ocasionar que la FIFA por reglamento decida desafiliar al cuadro de Lionel Messi lo que terminaría por dejarlos fuera de toca competencia del máximo ente del fútbol.

Lionel Messi, figura de la Selección Argentina y campeón del mundo en Qatar 2022 (Foto: Getty).

En Argelia ya están especulando con esta situación de la posible desafiliación de Argentina. Por eso, muchos consideran que ganarán el primer partido del Mundial sin jugar. Pero claro, esto no es tan fácil como que la FIFA tome esta decisión de la noche a la mañana y que deje el torneo con un número impar de la noche a la mañana. Aunque esto podría beneficiar a algunos equipos.

¿Bolivia y Venezuela irán al Mundial por Argentina?

Las especulaciones son varias y entre ellas aparecen Bolivia y Venezuela como posibles reemplazantes. Esto debido a que son los equipos que siguen en la tabla de posiciones en lo que fue las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Así que se les podría considerar como uno de los que pueda tomar el lugar de la ‘Albiceleste’.

Hoy Bolivia está clasificada al repechaje y tiene que enfrentar a duros rivales para llegar a la cita mundialista. Pero claro, podría tomar el lugar de Argentina y clasificar de forma directa, mientras que Venezuela podría tomar su lugar en la repesca. Esta es una de las teorías que se ha hablado que beneficiarían a estos equipos.

Hay que repetir, que esto no es nada confirmado y que posiblemente, de darse una abrupta descalificación de Argentina, se tome en consideración el repechaje para elegir al reemplazo del cuadro Sudamericano. Pero esto parece difícil que se pueda dar, son solo especulaciones que se han tratado en los últimos días. En todo caso, habrá que esperar a ver que es lo que termina pasando con la investigación que se está haciendo.

