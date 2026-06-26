Cómo va Senegal vs Irak EN VIVO y GRATIS por el Mundial 2026: cronología y resultado

Senegal le gana 1-0 Irak con gol de Abdoulaye Seck HOY viernes 26 de junio en el BMO Field por la fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026. Se trata de un duelo decisivo para las chances de clasificación de ambas selecciones. El partido cuenta con transmisión EN VIVO por TV y streaming online de DSports 2, DGO y Paramount+ para toda Sudamérica.
Ambas selecciones perdieron sus dos respectivos partidos ante Francia y Noruega, líderes del Grupo I. Por lo tanto, tanto Senegal como Irak buscan su primera victoria en esta Copa del Mundo. Además, necesitan hacerlo para tener alguna chance de clasificación a dieciseisavos de final.
En el caso de Senegal, llegó con diferencia de gol de -3, mientras que Irak empezó este partido con -6. Por lo tanto, si quieren meterse en la tabla de los mejores terceros de este Mundial 2026 también deben meter muchos goles en un hipotético triunfo.