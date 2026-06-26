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Mundial 2026

Cómo va Senegal vs Irak EN VIVO y GRATIS por el Mundial 2026: cronología y resultado

Senegal le gana a Irak en la última jornada del Grupo I del Mundial 2026. Siguen las acciones de este duelo de urgencia para ambas selecciones.

17' PT: ¡Lo tuvo Sarr!

Ismaïla Sarr quedó bien perfilado para una volea, que la pudo realizar, pero su remate se fue desviado.

16' PT: Cambio en Irak

Ahmed Qasem salió del campo y, para reforzar la defensa, entró Manaf Younis.

14' PT: ¡Gran atajada de Basil!

Ahmed Basil le sacó el gol a Sadio Mané de tiro libre. Gran volada y atajada a una mano del arquero de Irak.

13' PT: ¡EXPULSADO SULAKA!

Rebin Sulaka fue expulsado, finalmente, por Anthony Taylor. Es que se entiende que cortó con infracción cuando Sadio Mané se iba al remate. Por lo tanto, sería una jugada que corta una ocasión manifiesta de gol.

11' PT: ¡Anthony Taylor va a la pantalla del VAR!

Rebin Sulaka puede ser expulsado por la jugada en donde fue amonestado. Revisión en pantalla.

9' PT: Amonestación en Irak

Rebin Sulaka fue amonestado por una infracción en la puerta del área. Aunque, ¡hay revisión de VAR por posible tarjeta roja!

4' PT: ¡GOL DE SENEGAL!

Abdoulaye Seck marca el 1-0 para Senegal con un buen cabezazo tras un córner.

3' PT: ¡Primera chance de Senegal!

Remate de Idrissa Gana Gueye, que se desvió y se fue al córner.

Minuto de silencio y ¡comienza el partido!

Tras el minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Venezuela, ya juegan Senegal e Irak en busca de un triunfo que les dé vida en el Mundial 2026.

¡Salen los equipos al campo!

Los jugadores de Senegal e Irak pisan el campo de juego. Se vienen los himnos y, en minutos, arranca el partido.

Los goleadores de Senegal e Irak

En Senegal, Ismaïla Sarr lleva dos goles (convertidos ambos ante Noruega) e Ibrahim Mbaye tiene uno (anotado ante Francia).

En Irak, el único goleador es Aymen Hussein (autor del gol del 1-4 ante Noruega).

Selecciones en vestuarios

Senegal e Irak ya fueron a vestuarios para los últimos preparativos antes de la salida oficial y el inicio del partido.

Cuerpo arbitral para Senegal vs Irak

  • Árbitro principal: Anthony Taylor (Inglaterra)
  • Árbitro asistente 1: Gary Beswick (Inglaterra)
  • Árbitro asistente 2: Adam Nunn (Inglaterra)
  • Cuarto árbitro: Mitchell Selsdon (Estados Unidos)
  • Quinto árbitro: Jose Da Silva (Estados Unidos)
  • VAR: Ivan Bebek (Croacia)
  • AVAR: Fedayi San (Suiza)
  • SVAR: Carlos Del Cerro Grande (España)

Primer duelo entre ambas selecciones

Senegal e Irak nunca se han enfrentado en su historia. Por lo tanto, este será su primer cruce entre sí.

Jugadores, en el calentamiento para el partido

Los jugadores de Senegal e Irak ya están en el campo de juego del BMO Field para este duelo.

Ausencias importantes en Senegal e Irak

En Senegal, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly y Nicolas Jackson no forman parte del once titular de Senegal. En tanto, en Irak, tampoco juegan Hussein Ali, Zaid Tahseen ni Zaid Ismail.

¿Cómo llegan Senegal e Irak a este partido?

Ambas selecciones han perdido sus dos partidos en esta fase de grupos ante Francia y Noruega.

Senegal cayó 3-1 ante Francia en su debut, mientras que hizo lo propio por 3-2 ante Noruega. Así, está en el tercer lugar del Grupo I sin unidades y una diferencia de gol de -3.

Irak, en tanto, fue derrota por Noruega en su estreno por 4-1, mientras que Francia le ganó 3-0. Por ende, está en la cuarta ubicación del grupo tampoco sin puntos y una diferencia de gol de -6.

Alineaciones confirmadas para Senegal vs Irak

Senegal: Mory Diaw; Ismail Jakobs, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Krépin Diatta; Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Habib Diarra; Ismaïla Sarr, Sadio Mané e Ibrahim Mbaye. DT: Pape Thiaw.

Irak: Ahmed Basil; Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Ali Jasim; y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Tabla de posiciones del Grupo I del Mundial 2026

POS SELECCIONES PUNTOS PJ PG PE PP DIF
1 Francia 6 2 2 0 0 +5
2 Noruega 6 2 2 0 0 +4
3 Senegal 0 2 0 0 2 -3
4 Iraq 0 2 0 0 2 -6

¿Dónde ver EN VIVO Senegal vs Irak?

  • Perú: DSports 2, DGO, Paramount+
  • Argentina: DSports 2, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: DSports 2, DGO, Paramount+
  • México: ViX Premium
  • Colombia: DSports 2, DGO, Paramount+
  • Ecuador: DSports 2, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
  • España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: FS1, Universo, TeleXitos, Peacock

¿A qué hora se juega Senegal vs Irak?

  • Perú: 14:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • Chile: 15:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • España: 21:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 (ET) / 14:00 (CT) / 12:00 (PT)

¡Bievenidos a la cobertura de Senegal vs Irak!

¡Buenas! Bievenidos a la cobertura del partido entre Senegal e Irak por la fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026. Aquí puedes seguir todas las alternativas y lo que vaya sucediendo del duelo.

Senegal e Irak se enfrentan por el Grupo I del Mundial 2026.
© Gemini IASenegal e Irak se enfrentan por el Grupo I del Mundial 2026.

Senegal le gana 1-0 Irak con gol de Abdoulaye Seck HOY viernes 26 de junio en el BMO Field por la fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026. Se trata de un duelo decisivo para las chances de clasificación de ambas selecciones. El partido cuenta con transmisión EN VIVO por TV y streaming online de DSports 2, DGO y Paramount+ para toda Sudamérica.

Ambas selecciones perdieron sus dos respectivos partidos ante Francia y Noruega, líderes del Grupo I. Por lo tanto, tanto Senegal como Irak buscan su primera victoria en esta Copa del Mundo. Además, necesitan hacerlo para tener alguna chance de clasificación a dieciseisavos de final.

En el caso de Senegal, llegó con diferencia de gol de -3, mientras que Irak empezó este partido con -6. Por lo tanto, si quieren meterse en la tabla de los mejores terceros de este Mundial 2026 también deben meter muchos goles en un hipotético triunfo.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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