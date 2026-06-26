Cómo va Senegal vs Irak EN VIVO y GRATIS por el Mundial 2026: cronología y resultado

12:57hs ¿Cómo llegan Senegal e Irak a este partido?

Ambas selecciones han perdido sus dos partidos en esta fase de grupos ante Francia y Noruega.

Senegal cayó 3-1 ante Francia en su debut, mientras que hizo lo propio por 3-2 ante Noruega. Así, está en el tercer lugar del Grupo I sin unidades y una diferencia de gol de -3.

Irak, en tanto, fue derrota por Noruega en su estreno por 4-1, mientras que Francia le ganó 3-0. Por ende, está en la cuarta ubicación del grupo tampoco sin puntos y una diferencia de gol de -6.