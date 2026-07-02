Si España gana, contra quién, cuándo y dónde juega los octavos de final del Mundial 2026

La Selección España si pasa a los octavos de final, tendrá a este rival de turno. Pensando en continuar en el camino dentro del Mundial 2026.

La selección española se juega hoy su permanencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Austria en la ronda de dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega a la ciudad de Los Ángeles con la motivación a tope tras clasificar como líder invicto del Grupo H.

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La afición ibérica ya empieza a proyectar el camino de La Roja en el torneo norteamericano si logra superar este crucial partido de eliminación directa. El triunfo ante el combinado austriaco no solo asegurará el boleto a la siguiente fase, sino que activará un escenario de máxima exigencia.

España superó la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: X).

El rival de España en los octavos de final

Si España gana el partido de hoy frente a Austria, se enfrentará en la ronda de octavos de final al ganador de la serie entre Portugal y Croacia. Este emparejamiento promete un auténtico choque de titanes europeos en tierras norteamericanas.

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Cualquiera de los dos posibles rivales representará una prueba de fuego para las aspiraciones españolas en esta Copa del Mundo. Cabe destacar que La Roja se encuentra ubicada en el sector más competitivo del cuadro final del torneo.

Fecha y hora del partido de octavos del Mundial 2026

El esperado encuentro de octavos de final está programado oficialmente para el próximo lunes 6 de julio de 2026. Los fanáticos del buen fútbol deberán separar la fecha en su calendario para no perderse este vibrante compromiso.

El pitazo inicial del partido se dará a las 14:00 horas (hora local de Los Ángeles / PST). La transmisión en vivo para España e Hispanoamérica estará disponible a través de las plataformas oficiales de la FIFA y las cadenas de televisión autorizadas.

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La sede oficial: ¿Dónde jugará España si clasifica?

El escenario elegido por la FIFA para albergar este compromiso es el imponente Dallas Stadium (AT&T Stadium), ubicado en la localidad de Arlington, Texas. Este recinto cuenta con la máxima tecnología y un aforo ideal para recibir un partido de esta magnitud.

De conseguir la victoria hoy ante Austria, la delegación española iniciará de inmediato su logística de traslado hacia el estado de Texas. El objetivo del cuerpo técnico será adaptarse rápidamente al clima sureño y preparar el duelo definitivo por el pase a los cuartos de final.

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