La FIFA explicó cuándo el cabello de un jugador puede influir en una decisión de fuera de juego tras la polémica entre Portugal y Croacia.

La definición del partido entre Portugal y Croacia dejó una de las jugadas más comentadas del Mundial 2026. Una acción de fuera de juego generó debate entre hinchas y especialistas, quienes incluso se preguntaron si el cabello de un futbolista podía influir en una decisión arbitral.

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Para mí no toca la pelota, el gol está mal anulado. Le robaron a Croacia. pic.twitter.com/17nJggMTbk — lorem ipsum (@altashanta) July 3, 2026

Ante este tipo de situaciones, la propia FIFA explica cuál es el criterio oficial que deben aplicar los árbitros y el VAR cuando se analiza una posible posición adelantada, despejando las dudas sobre si el cabello puede ser considerado una parte válida del cuerpo para sancionar un offside.

¿El cabello puede provocar un fuera de juego?

De acuerdo con la explicación publicada por la FIFA, el cabello no suele considerarse una parte del cuerpo para determinar una posición de fuera de juego. Sin embargo, existe una excepción muy específica.

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El organismo señala que el cabello únicamente entra en consideración si interviene directamente en el movimiento o la trayectoria del balón. Esto solo podría ocurrir en casos poco habituales, como cuando un jugador lleva una gran cantidad de cabello recogido en un moño y este llega a tener un contacto significativo con la pelota.

En otras palabras, el simple hecho de que el cabello sobresalga de la posición del cuerpo no basta para sancionar un fuera de juego.

La aclaración de FIFA tras el debate arbitral

La explicación de la FIFA busca aclarar una duda que suele aparecer cada vez que una jugada de offside se define por centímetros. Según el criterio oficial, lo relevante es si una parte del cuerpo con la que está permitido jugar el balón ocupa una posición adelantada.

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En el caso del cabello, este solo será tomado en cuenta si realmente modifica el recorrido de la pelota, una situación extremadamente inusual en el fútbol profesional. De esta manera, el reglamento deja claro que la mayoría de acciones polémicas relacionadas con el cabello no deberían derivar en una infracción por fuera de juego.

¿Qué partes del cuerpo sí cuentan para el offside?

Para determinar una posición adelantada, los árbitros y el VAR toman como referencia aquellas partes del cuerpo con las que un futbolista puede jugar legalmente el balón, como la cabeza, el torso o los pies. En cambio, elementos que no tienen incidencia reglamentaria, como el cabello por sí solo, no forman parte del análisis, salvo la excepción detallada por la FIFA cuando existe un contacto efectivo que altere la trayectoria del balón.

DATOS CLAVES

Una acción de fuera de juego en el partido entre Portugal y Croacia generó debate en el Mundial.

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La FIFA aclaró que el cabello no suele considerarse para determinar una posición adelantada en el juego.