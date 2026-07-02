Una situación sin precedentes se vivió en los últimos segundos del Portugal vs. Croacia durante el Mundial 2026.

El final del Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026 dejó una de las polémicas más fuertes de la jornada. Cuando todo parecía indicar que el equipo croata había conseguido el empate sobre el cierre del tiempo extra, el VAR intervino y anuló el gol de Josko Gvardiol en el último minuto.

Publicidad

Portugal ganaba 2-1 gracias al tanto agónico de Gonçalo Ramos en el minuto 94, pero Croacia encontró el empate al 116’ por intermedio de Gvardiol. La jugada desató la euforia croata porque forzaba la continuidad del partido y dejaba en suspenso la clasificación a los octavos de final.

Sin embargo, el árbitro Espen Eskas recibió el llamado desde el VAR para revisar una acción previa. Tras el análisis, se determinó que existía una posición adelantada que invalidaba la jugada y, por lo tanto, el gol de Croacia fue anulado.

La decisión generó reclamos inmediatos en redes sociales, donde muchos hinchas acusaron una injusticia, un supuesto arreglo a favor de Portugal e incluso hablaron de robo contra Croacia por la forma en que se resolvió la jugada.

Publicidad

Hacela corta @grok estuvo bien anulado el gol de Croacia? pic.twitter.com/ihDRaMoaCt — Al Angulo TV (@AIAnguloTV) July 3, 2026

Por qué fue anulado el gol de Josko Gvardiol ante Portugal

En medio de la polémica, el periodista Augusto Cesar explicó en su cuenta de X que la pelota fue tocada por Igor Matanović antes de llegar a Mario Pasalic, quien quedó en posición adelantada y luego asistió a Josko Gvardiol para el gol que finalmente no subió al marcador.

Aunque el toque resultó prácticamente imperceptible para el ojo humano, la tecnología del balón con chip permitió detectar el contacto y confirmar la posición adelantada. Por ese motivo, pese al reclamo generalizado y a la sensación inicial de polémica, el gol de Croacia estuvo bien anulado y Portugal sostuvo el 2-1 para avanzar en el Mundial 2026.

Publicidad

¿Cuántos goles en Mundiales tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo tiene 10 goles en la historia de los Mundiales.

¿Contra quién juega Portugal por los octavos de final del Mundial 2026?

Portugal juega ante España por los octavos de final del Mundial 2026.

Datos claves

Portugal venció 2-1 a Croacia y pasó a octavos de final.

En octavos de final del Mundial 2026, Portugal chocará con España.

Publicidad