Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre su retiro de la Selección de Portugal: “No tomo decisiones imprudentes”

CR7 habló luego del polémico final de partido entre Portugal y Croacia. Su hermana Katia Aveiro había adelantado su retiro internacional.

Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre su retiro de la Selección de Portugal, luego de las declaraciones de su hermana Katia Aveiro. Tras el final del triunfo ante Croacia por 2-1 por los 16avos de final del Mundial 2026, CR7 habló en zona mixta y aseguró que no tomó una decisión respecto a su adiós internacional.

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“No tomo decisiones imprudentes“, dijo, según un posteo del periodista Fabrizio Romano, quien reportó sus declaraciones post partido. “Decidiré después del torneo, no ahora“, aseguró el capitán del seleccionado luso.

Cristiano Ronaldo y sus declaraciones sobre su futuro (X @FabrizioRomano).

Katia Aveiro, en declaraciones a SporTV, había dicho que éste sería “el último baile” de su hermano Cristiano en la Selección de Portugal. “Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el ‘último baile’, el Mundial”, había dicho.

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Las declaraciones de CR7, luego del 2-1 de Portugal a Croacia, le ponen paños fríos a su futuro internacional. Con 41 años y 147 días, se convirtió en este partido en el jugador más longevo en disputar un partido de “mata-mata” en la Copa del Mundo.

El ‘Bicho’ ayudó a la victoria lusa ante los croatas con un gol de penal en el segundo tiempo. El director técnico Roberto Martínez lo sacó del partido al minuto 81 de juego para el ingreso de Rúben Neves. Tras el partido, fue elegido el MVP (jugador más valioso) del partido.

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La emoción de Cristiano Ronaldo por Diogo Jota

Tras el final del partido, CR7 portó la camiseta número 21 de Diogo Jota, delantero luso que murió en un accidente de tránsito el pasado 3 de julio de 2025. Durante los festejos por el triunfo ante Croacia, el ‘Bicho’ decidió homenajear a su excompañero y amigo.

“Sabíamos lo que significa esta fecha para nosotros (este viernes se cumple un año de la muerte de Diogo Jota). Lo sabíamos (…) Ganamos por Diogo, por nosotros, por Portugal“, manifestó Cristiano post partido.

CR7 habló sobre el homenaje a Diogo Jota (X @FabrizioRomano).

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Por eso, tras el partido, además de portar la camiseta número 21 y de hacer una señal al cielo, decidió homenajearlo en la foto grupal y también a la hora de recibir el premio MVP del partido.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre Luka Modric?

Así como CR7 no quiso confirmar su retiro de la Selección de Portugal, quien sí dejará de ser internacional con su seleccionado es Luka Modric. Para la figura de 40 años, esta derrota marcó su adiós definitivo de la Selección de Croacia y el ‘Bicho’ le dedicó unas palabras.

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“Jugué muchos años con Modrić, es genial verlo todavía jugando al más alto nivel“, aseguró. Por supuesto, ambos ganaron varios títulos con Real Madrid y se conocen muy de cerca. Por eso, este partido también generaba expectativa por este duelo particular.

El saludo de dos LEYENDAS



Cristiano Ronaldo jugará los octavos de final, mientra que Luka Modric quedó eliminado del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2mdotw2NXf — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

“Le dije: felicidades Luka, buena suerte para el futuro de tu carrera“, confesó Cristiano Ronaldo respecto a su conversación final con Modric tras el pitazo final del árbitro y la victoria de Portugal en el Mundial 2026.

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