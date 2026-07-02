Gol de penal de Cristiano Ronaldo para el empate de Portugal ante Croacia por 16avos de final del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo marcó de penal en el minuto 68 del partido entre Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo marcó un gol en el partido entre Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026. Concretando el empate 1-1 en el minuto 68 del partido, el tanto de ‘CR7’ fue de penal con un remate al centro del arco del portero Dominik Livakovic en el Estadio Toronto.

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El tanto del ‘Bicho’ le dio la tranquilidad que buscaba Portugal puesto que estaba quedando eliminado del Mundial 2026 a manos de Croacia. Pero la definición fue tan ajustada, que el balón se fue al centro del arco, mientras el portero Domink Livakovic se tiraba a un lado.

Mira el gol de Cristiano Ronaldo en el Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026

¡CRISTIANO RONALDO NO FALLA!



El histórico CR7 no dudó y puso de penal el 1-1 entre Portugal y Croacia. pic.twitter.com/8R3bOIvtli — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Tras ello, Cristiano Ronaldo festejó el gol haciendo su clásico salto mientras Rafael Leao lo acompañaba en la celebración. Desbordado por la emoción, Portugal se fue con todo por el gol del triunfo, pero Croacia todavía seguía vivo y creaba peligro.

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Tras ello, el técnico Roberto Martínez decidió cambiar a Cristiano Ronaldo en el minuto 87 para darle el ingreso a Ruben Neves. Hay que mencionar que el vencedor del cotejo choca ante España en octavos de final.