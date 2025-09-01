La Selección Peruana puede clasificar milagrosamente al Mundial 2026: “Gracias a Donald Trump”

La posibilidad de que la Selección Peruana clasifique al Mundial 2026 ha sido objeto de un análisis mordaz por parte del periodista Phillip Butters en un video reciente de PBO Perú. Con su habitual estilo irónico y provocador, Butters planteó un escenario sumamente improbable y polémico como la única vía para que la “Blanquirroja” logre su cometido: una hipotética invasión de Venezuela por parte de Donald Trump.

Selección Peruana al Mundial 2026

Según la singular teoría de Butters, esta intervención militar, destinada a derrocar a Nicolás Maduro, tendría como consecuencia la descalificación de Venezuela de las Eliminatorias CONMEBOL. Al liberar un cupo, Perú, que actualmente se encuentra en una desfavorable novena posición, se vería beneficiado. El periodista, con la incursión indirecta del “Tigrillo” Navarro, se adentró en cálculos que rayaban en lo absurdo, incluyendo una victoria peruana contra Uruguay en Montevideo, seguida de la “caída” de Venezuela por un “tema nacional e interno” directamente ligado a la mencionada crisis política.

La explicación alcanzó su punto álgido cuando Butters insinuó la posible participación de la presidenta Dina Boluarte en esta “invasión”, calificando la coyuntura de “abusiva”. La situación de Perú en las eliminatorias es crítica. CONMEBOL otorga seis cupos directos y uno de repechaje, y el desempeño de la selección ha sido decepcionante. Butters no ha escatimado críticas hacia los entrenadores Jorge Fossati y Juan Reynoso, a quienes responsabiliza de la “destrucción” de las aspiraciones peruanas. En particular, ha censurado la estrategia defensiva de Fossati, que prioriza el empate sobre la victoria, una táctica que considera perjudicial.

Venezuela quedaría eliminada

Curiosamente, a diferencia del sentimiento generalizado, Butters minimiza el éxito de Ricardo Gareca, quien llevó a Perú al Mundial 2018 y es recordado con gran afecto. El periodista atribuye los logros de Gareca a factores externos, como errores arbitrales, desestimando el mérito del estratega argentino. El pesimismo se ha apoderado de las redes sociales, con Bolivia en octavo y Venezuela en séptimo lugar en la tabla, lo que agrava la perspectiva de Perú. Este comentario se inscribe en un contexto geopolítico de creciente tensión. La mención de Donald Trump no es casualidad; su despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe para combatir cárteles venezolanos y la designación del Tren de Aragua como organización terrorista han exacerbado las relaciones.

Maduro, por su parte, ha respondido con una movilización de 15.000 tropas a la frontera y ha amenazado con declarar una “república en armas” ante cualquier agresión. Las discusiones sobre una posible invasión estadounidense, en el marco de una “diplomacia de cañonero”, han alimentado los temores de un cambio de régimen en Venezuela. Este escenario, de concretarse, no solo impactaría las eliminatorias, sino que también afectaría el desplazamiento de aficionados debido a los vetos migratorios de Trump en 12 países, incluida Venezuela, lo que añadiría otra capa de complejidad a la ya inesperada situación de la Selección Peruana por Eliminatorias.

