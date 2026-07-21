Phillip Butters confesó que quiere trabajar en Universitario: “Esa parte me gusta”

El polémico conductor contó sus deseos, para el club del cual es hincha. Phillip Butters se ve como parte importante dentro de Universitario.

El polémico comunicador Phillip Butters volvió a encender las redes sociales tras sus recientes declaraciones en el programa de YouTube Mano a Mano. Conocido hincha y socio de Universitario de Deportes, soltó una frase que generó revuelo de inmediato entre la afición crema.

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En la entrevista, el analista dejó clara su postura sobre lo que implica estar al frente de una institución tan grande. “Administrar es una joda, la gente no lo entiende. Es una labor desgastante. A mí me gustaría hacer la parte fácil: escoger a los jugadores. Esa parte me gusta: elegir los fichajes a dedo”, confesó sin tapujos.

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🗣️ Phillip Butters: "Administrar es una joda, la gente no lo entiende. Es una labor desgastante. A mí me gustaría hacer la parte fácil: escoger a los jugadores. Esa parte me gusta: elegir los… pic.twitter.com/Wb5jGRRodG — DENGANCHE (@denganche) July 21, 2026

La valla alta de Jean Ferrari y el golpeado presente de Franco Velazco

Las palabras de Butters cobran especial relevancia al recordar el rotundo éxito deportivo y financiero de la etapa anterior. Bajo la administración de Jean Ferrari, la ‘U’ logró un histórico bicampeonato, avanzó a octavos de final de la Copa Libertadores y generó ingresos récord de 126 millones de soles, sumado a la modernización de la infraestructura en Campo Mar.

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El contraste con la actualidad es evidente, donde la gestión del abogado Franco Velazco atraviesa momentos de alta presión e incertidumbre. Tras asumir el cargo para dar continuidad al proyecto, la exigencia del hincha y las tensiones del entorno han hecho que sostener ese nivel competitivo y económico sea una tarea sumamente agotadora.

El armado del plantel y los riesgos de “elegir a dedo”

En medio de esta coyuntura, la idea de Butters de involucrarse únicamente en las contrataciones reabre un debate histórico en Ate. Durante años, los errores en la elección de refuerzos y la mala ejecución de presupuestos fueron el principal dolor de cabeza de la institución.

En el fútbol moderno, la confección de un plantel profesional exige procesos rigurosos de scouting y análisis de datos. Confiar únicamente en el gusto personal o en “elegir a dedo” representa un riesgo que los socios e hinchas miran con bastante cautela.

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Phillip Butters estuvo candidateando en el partido político Avanza País. (Foto: X).

El rol de las figuras mediáticas en el entorno crema

No es la primera vez que una figura pública vinculada a Universitario expresa su deseo de aportar al equipo desde alguna función específica. La relación entre periodistas, empresarios y la directiva merengue siempre ha generado opiniones divididas en la tribuna.

Mientras un sector de la afición exige la profesionalización absoluta de todas las áreas deportivas, otros ven con buenos ojos la llegada de personajes pasionales. Lo cierto es que el comentario de Phillip Butters volvió a encender la polémica sobre cómo se debe dirigir al club más popular del país.

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