El popular influencer de internet, Speed, tras el triunfo de Argentina sobre Suiza. Tomó una decisión fuerte para el duelo contra Inglaterra.

La semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra vs. Argentina sumó un nuevo capítulo de polémica gracias al streamer IShowSpeed. El creador de contenido estadounidense confirmó de manera oficial que no apoyará a la Selección Albiceleste en este trascendental partido.

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Para el cruce que definirá al finalista de la Copa del Mundo, el influencer cambiará de bando radicalmente y lucirá el uniforme del rival europeo. “Ahora sabemos que la maldición de Speed no es real… Voy a usar una camiseta completa de Inglaterra”, declaró ante sus millones de seguidores a nivel universal.

Speed usando la camiseta de Argentina… 🇦🇷 pic.twitter.com/4Dnq6jHNHP — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 12, 2026

El verdadero motivo de su camiseta Albiceleste

En el partido anterior frente a Suiza, Speed utilizó la camiseta de Argentina como una contrademanda hacia sus críticos. El streamer buscaba desmentir a quienes aseguraban que solo se vestía con la ropa de los países que terminaban eliminados del torneo.

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Sin embargo, detrás de esa defensa había una clara intención anti Messi, esperando que la selección cayera para celebrar su eliminación. Como la Albiceleste avanzó de ronda, su plan de traerles mala suerte fracasó y se quedó con las ganas de festejar la derrota.

¿Cuándo se juega el Inglaterra vs. Argentina?

El esperado choque de semifinales entre la Inglaterra de Thomas Tuchel y la Argentina de Lionel Messi está programado para el miércoles 15 de julio de 2026. Las acciones se desarrollarán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

El compromiso se disputará a las 14:00 horas (PET), un horario estelar que paralizará al planeta fútbol. El ganador de este cruce histórico obtendrá el pase directo a la gran final de la Copa del Mundo.

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🚨| WATCH: Speed reveals he'll be wearing an England shirt for the England vs. Argentina World Cup semifinal 😭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



"Now we know the Speed curse is not real… I'm rocking a full-on England shirt." pic.twitter.com/1U04UH0TES — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 12, 2026

Una jugada diseñada para romper las redes

Al no cumplirse su cometido contra Messi, el creador de contenido decidió cambiar su estrategia en la lucha personal por el engagement. Apoyar ahora a Inglaterra le permite mantener activa la polémica y desafiar los comentarios de su comunidad.

Esta provocación en las semifinales está fríamente calculada para generar debates masivos entre ambas hinchadas en las plataformas digitales. El choque entre Inglaterra y Argentina no solo definirá al finalista, sino también el éxito mediático del streamer.

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