Konaté le dejó un contundente mensaje a Lamine Yamal previo al España vs Francia: “Humildad”

El defensor francés le respondió a Lamine Yamal luego de que afirmara que los ‘galos’ debían temerle a España.

Francia y España se enfrentarán por las semifinales del Mundial 2026. En la previa, Ibrahima Konaté respondió a las declaraciones de Lamine Yamal y aseguró que el conjunto ‘galo’ mantiene la tranquilidad pese a los mensajes lanzados desde el rival.

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¿Qué le dijo Konaté a Lamine Yamal?

Consultado por las palabras de la joven figura del Barcelona, quien recordó los antecedentes entre ambas selecciones, el nuevo defensor de la Casa Blanca respondió con firmeza.

“Puede decir lo que quiera… no, no, miedo no, no hay que tener miedo a nadie, sino mantenerse con humildad y no caer en esa trampa, especialmente en este momento de la competición”, señaló.

Lejos de alimentar la polémica, el defensor central aseguró que el plantel está completamente enfocado en la preparación táctica para el partido. “Honestamente, no escuchamos lo que se dice. Vamos a tratar de prepararnos lo mejor posible y al final del partido veremos para quién sale favorable”.

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Finalmente, el futbolista francés evitó poner el foco en un solo rival y destacó el potencial colectivo que tiene España en todas sus líneas. “No pensamos solo en parar a Lamine. España es un equipo excepcional con mucha individualidad. Pero el objetivo no es enfocarse solo en un jugador en particular, porque es el equipo entero el que puede hacer daño”.

¿Cuándo juega Francia vs España?

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio por las semifinales del Mundial 2026. El partido está programado para las 14:00 horas de Perú y se disputará en las instalaciones del AT&T Stadium de Arlington, Texas.

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DATOS CLAVES

Francia y España jugarán por las semifinales del Mundial este martes 14 de julio.

El defensor Ibrahima Konaté aseguró que el conjunto galo no le teme a nadie.

El partido se disputará a las 14:00 horas de Perú en Arlington, Texas.