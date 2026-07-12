La sincera confesión de Lionel Messi sobre jugar ante Inglaterra: “Es especial”

Tras eliminar a Suiza, el '10' reveló qué piensa del histórico duelo ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Lionel Messi elevó la expectativa por las semifinales del Mundial 2026 al contar qué representa para él medirse ante Inglaterra. Luego de asegurar la clasificación de Argentina, el capitán explicó las dificultades que atravesó la ‘Albiceleste’ para instalarse entre los cuatro mejores y se refirió al significado especial de este histórico cruce.

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No fue un encuentro sencillo, tal como admitió el propio Leo después del partido. “Fue un partido difícil. Ellos nos igualaban y no podíamos jugar con claridad; era un encuentro muy intenso. Por ahí nos metimos un poquito atrás cuando anotamos el gol y defendimos demasiado bajo”.

Luego explicó que esa fue la razón por la que recién pudieron sentenciar el encuentro en los minutos finales. “Debido a eso, nos costaba salir desde atrás y terminábamos tirando pelotazos, ya sea con el Dibu o con los centrales. Fue un partido difícil, pero lo importante es que el partido terminó bien y que dimos un pasito más”.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre el cruce ante Inglaterra?

Aunque el enfrentamiento está marcado por antecedentes ajenos al fútbol, como el conflicto de las Malvinas, la figura del Inter Miami evitó profundizar en ese contexto y se concentró en destacar la calidad y el nivel competitivo de Inglaterra.

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“La verdad que siempre es especial jugar contra las selecciones grandes. No me pasó nunca contra Inglaterra, es la primera vez, así que va a ser un partido especial, semifinal de una Copa del Mundo, así que bueno, ahora descansaremos y nos prepararemos para eso, venimos de mucho desgaste, de jugar una alargue más otra vez y bueno, a veces se nota”, señaló.

¿Cuándo juega Argentina vs Inglaterra?

La Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 el próximo miércoles 15 de julio desde las 14:00 horas de Perú, en la ciudad de Atlanta.

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Recordemos que, la ‘Albiceleste’ llega tras superar a Suiza, mientras que el conjunto dirigido por Thomas Tuchel aseguró su clasificación luego de vencer a Noruega.

DATOS CLAVES

Lionel Messi jugará por primera vez contra Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán en las semifinales el miércoles 15 de julio.

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