Diego Forlán reemplazará a Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay

Diego Forlán se pondrá el buzo de la Selección de Uruguay después de la salida de Marcelo Bielsa, tras el mal Mundial 2026.

La Selección de Uruguay ya encontró el reemplazo para Marcelo Bielsa. El argentino no pudo convencer con su equipo en el Mundial 2026. Terminó siendo una gran decepción tras terminar eliminado por Cabo Verde. Siendo un golpe fuerte tras regresar en la fase de grupos nada más.

Publicidad

El que tomará las riendas del equipo charrúa es una de las leyendas ‘celeste’. Se trata de Diego Forlán, el cual por el momento estará de manera interina en el puesto, pero se espera a ver lo que puede hacer con el equipo para saber si se queda o no. La idea que hasta el mes de marzo trabaje con el primer equipo.

Lo cierto que la idea de su llegada a la AUF es para que pueda dirigir al equipo Sub 20. Así que de su rendimiento dependerá que se pueda o no quedar como el seleccionador principal del equipo de Uruguay.

Diego Forlán en Manchester (Foto: Getty).

Publicidad

Las experiencias de Diego Forlán como entrenador

Como entrenador Diego Forlán no ha tenido muchas oportunidades. En total solo han sido dos equipos a los que ha logrado dirigir. Peñarol en el 2020 y luego a CA Atenas en el 2021. Desde esa fecha no ha tenido oportunidad en otro equipo de poder dirigir o estar en un cuerpo técnico.

Con los ‘Carbonero’ llegó a dirigir tan solo 11 partidos de forma oficial, tuvo 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas que le costaron el puesto. Hizo 12 goles y recibió la misma cantidad de tantos.

Diego Forlán como DT de Peñarol (Foto: Getty).

Publicidad

Mientras tanto con los ‘Azulgranas‘ fueron 12 los juegos que dirigió, ganó 4, empató 5 y terminó perdiendo 3. En este caso su equipo hizo 16 goles, mientras que recibió 8 en contra.

¿Cuál es el reto de Diego Forlán en Uruguay?

El reto más grande que tiene Diego Forlán con Uruguay es devolverle la mentalidad ganadora a su plantel. En el último Mundial 2026 se notó que no tenían ese hambre de gloria. Algo que se le veía antes, siempre peleando en cada partido.

Sin mencionar que hay rumores de problemas en el vestuario. Esto tendrá que solucionarlo con los referentes, con la intensión de formar un grupo unido. Lo cual podría cambiar mucho la forma de jugar del plantel.

Publicidad

Datos Claves