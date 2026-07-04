Después de romperla en el Mundial 2026, Vozinha recibió propuesta de dos equipos de Sudamérica

Vozinha despertó el interés de varios equipos después de lograr hacer un gran Mundial. Se conoció que podría llegar a Sudamérica.

La Selección de Cabo Verde terminó el Mundial 2026 dando un espectáculo en el partido frente a la Selección de Argentina. Nadie podía creer el partidazo que le hicieron a la campeona del mundo. No obstante, uno de los jugadores que se habló mucho fue del portero, que pese a sus 40 años podría llegar al fútbol de Sudamérica.

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Lo que se ha podido conocer por medio de SportTV es que hay dos equipos de Sudamérica que le han hecho una propuesta a Vozinha. Algo que facilitaría mucho su llegada a la CONMEBOL sería el hecho que está libre en estos momentos. Así que seguro estará estudiando sus posibilidades ya que su actuación ha llamado mucho la atención.

Vozinha contra Argentina (Foto: Getty).

“Vozinha, virtuoso portero de Cabo Verde, ha recibido propuestas de dos clubes sudamericanos. Según SporTV, ambos equipos están en carrera en la vigente Conmebol Sudamericana. El veterano golero es jugador libre, lo cual facilita las cosas”, fue lo que publicó MrOFF en X (Antes Twitter).

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¿Qué dijo Vozinha de su futuro tras el Mundial 2026?

El portero no dudó en dejar un mensaje sobre su futuro ya que tras su gran actuación, se espera que pronto encuentre nuevo club. En este caso el golero de 40 años dejó en claro que analizará bien sus propuestas y tratará de tomar la mejor decisión muy pronto.

“Ahora a ver el futuro, ver que cosas tendremos que acontecer, tenemos un grupo fantástico, jugadores con mucha calidad, y quien sabe que algunos jugadores lleguen a estar en las mejores ligas del mundo”, fue lo que le dijo a la prensa.

¿Dónde ha jugado Vozinha en su carrera?

El veterano jugador ha estado en varios equipos alrededor del mundo, en donde ha conseguido hacer su carrera.

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Equipos en el que jugó Vozinha:

Batuque

CS Mindelense

Progresso

Zimbru Chisinau

Gil Vicente

AEL Limassol

AS Trencin

Chaves

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