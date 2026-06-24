Tabla de posiciones EN VIVO del Grupo C del Mundial 2026: así van Brasil, Escocia, Marruecos y Haití

Así se mueve la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026. Mira como quedan Brasil, Escocia, Marruecos y Haití.

La primera fase llega a su final para el Grupo C del Mundial 2026. En este caso se jugará la fecha número 3 y con ello se conocerá el destino de cada una de las selecciones participantes. Para conocer si es que llegan o no a pasar a la siguiente ronda.

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Como ya es de costumbre, esta fecha se juega en simultáneo por lo que los dos juegos se disputarán desde las 17:00 horas de Perú. Brasil por su lado se enfrentará a Escocia. Mientras que por el otro lado estará Marruecos ante Haití.

Tabla de posiciones del Grupo C

El Premio del Líder: 1° del Grupo C

Terminar en la cima del grupo siempre otorga una ligera ventaja, pero en una Copa del Mundo ningún cruce es un trámite. El equipo que logre quedarse con el primer lugar del Grupo C se cruzará con la llave F.

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El Rival: Se enfrentará al segundo lugar del Grupo F (sector donde actualmente batallan selecciones como Países Bajos, Japón y Suecia).

Se enfrentará al (sector donde actualmente batallan selecciones como Países Bajos, Japón y Suecia). La Cita: Este encuentro (designado oficialmente como el Partido 76 de la copa) se disputará en el imponente estadio de Houston, Estados Unidos, el 29 de junio.

El Desafío del Escolta: 2° del Grupo C

El equipo que clasifique en la segunda posición tendrá una prueba de fuego inmediata. Su castigo por no liderar el grupo será enfrentarse a la mejor selección de la llave vecina.

El Rival: Se medirá directamente contra el primer lugar del Grupo F .

Se medirá directamente contra el . La Cita: Este choque (Partido 75) garantiza un ambiente espectacular, ya que se disputará en suelo mexicano, específicamente en el estadio de Guadalupe, Monterrey, el 30 de junio.

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El Comodín: El escenario del “Mejor Tercero”

Gracias a la expansión del torneo, los ocho mejores terceros lugares de los 12 grupos también sacan boleto a la fase eliminatoria. Si el tercer clasificado del Grupo C logra meterse en este bloque de élite, la FIFA determinará su destino utilizando una matriz matemática de combinaciones.

Lo que es seguro es que le tocará “bailar con la más fea”, ya que obligatoriamente enfrentará a un ganador de grupo. Las tres opciones sobre la mesa son de altísimo calibre:

Opción A (La más mediática): El 1° del Grupo A, un puesto que matemáticamente ya le pertenece a México. Si se da esta combinación, el partido se jugaría en la altitud del Estadio Azteca en la Ciudad de México. Opción B: El 1° del Grupo E (posición que actualmente domina la poderosa Alemania). Opción C: El 1° del Grupo I (sector donde Francia se perfila como el líder absoluto).

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Datos Claves