Dónde ver Escocia vs. Brasil EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

El partido entre las selecciones de Escocia y Brasil se disputa este miércoles 24 de junio por la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambas escuadras buscan asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo en un emocionante duelo que paralizará al planeta del fútbol.
Este partido definitivo en el Estadio de San Francisco definirá el liderato del Grupo C, donde Escocia busca hacer historia frente a una selección de Brasil que llega como favorita y con la obligación de consolidar su camino hacia la sexta estrella en este Mundial 2026.
Escocia vs. Brasil juegan por el Mundial 2026. (Foto: X).
A continuación, te presentamos la guía completa de canales de televisión y plataformas de streaming oficiales para ver este compromiso totalmente EN VIVO.
Canales para ver Escocia vs. Brasil por televisión y streaming
Los derechos de transmisión de la Copa del Mundo varían de acuerdo a cada región geográfica, por lo que estas son las opciones principales por país:
México
- Televisión abierta: Canal 5 (Televisa) y Azteca 7.
- Televisión de paga: TUDN.
- Streaming online: ViX.
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Perú
- Televisión abierta: América Televisión (Canal 4).
- Televisión de paga: DSports (DIRECTV).
- Streaming online: DGO, Disney+ y Paramount+.
Argentina
- Televisión abierta: Telefe.
- Televisión de paga: TyC Sports y DSports.
- Streaming online: DGO y plataformas digitales propias de los canales.
Colombia
- Televisión abierta: Caracol TV y RCN Televisión.
- Televisión de paga: Win Sports y DSports.
- Streaming online: DGO, Caracol Play y Deportes RCN En Vivo.
Estados Unidos
- Televisión en inglés: FOX Network y FS1.
- Televisión en español: Telemundo y Universo.
- Streaming online: Fubo, Peacock y YouTube TV.
España
- Televisión abierta: RTVE (La 1).
- Streaming online: RTVE Play y DAZN.
Horarios oficiales del partido
El pitazo inicial de este vibrante encuentro correspondiente al Grupo C está programado para los siguientes horarios, dependiendo del territorio donde te encuentres:
- México: 16:00 horas
- Perú, Colombia, Ecuador: 17:00 horas
- Estados Unidos (Miami / Nueva York): 18:00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay: 19:00 horas
- España: 00:00 horas (del jueves 25 de junio)
DATOS CLAVE
- Escocia y Brasil se enfrentan hoy en el Estadio de San Francisco para definir el liderato del Grupo C del Mundial 2026.
- Canal 5, América TV, Telefe y FOX destacan entre las principales cadenas de televisión abierta y de paga que transmitirán el encuentro según el país.
- ViX, DGO, Fubo y Peacock ofrecerán la señal del decisivo partido en vivo a través de sus plataformas de streaming oficiales.