Dónde ver Escocia vs. Brasil EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Conoce dónde ver el partido por el Mundial 2026 de Escocia vs. Brasil. Todos los detalles para este partido en vivo, mediante TV y streaming.

El partido entre las selecciones de Escocia y Brasil se disputa este miércoles 24 de junio por la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambas escuadras buscan asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo en un emocionante duelo que paralizará al planeta del fútbol.

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Este partido definitivo en el Estadio de San Francisco definirá el liderato del Grupo C, donde Escocia busca hacer historia frente a una selección de Brasil que llega como favorita y con la obligación de consolidar su camino hacia la sexta estrella en este Mundial 2026.

Escocia vs. Brasil juegan por el Mundial 2026. (Foto: X).

A continuación, te presentamos la guía completa de canales de televisión y plataformas de streaming oficiales para ver este compromiso totalmente EN VIVO.

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Canales para ver Escocia vs. Brasil por televisión y streaming

Los derechos de transmisión de la Copa del Mundo varían de acuerdo a cada región geográfica, por lo que estas son las opciones principales por país:

México

Televisión abierta: Canal 5 (Televisa) y Azteca 7.

Televisión de paga: TUDN.

Streaming online: ViX.

Perú

Televisión abierta: América Televisión (Canal 4).

Televisión de paga: DSports (DIRECTV).

Streaming online: DGO, Disney+ y Paramount+.

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Argentina

Televisión abierta: Telefe.

Televisión de paga: TyC Sports y DSports.

Streaming online: DGO y plataformas digitales propias de los canales.

Colombia

Televisión abierta: Caracol TV y RCN Televisión.

Televisión de paga: Win Sports y DSports.

Streaming online: DGO, Caracol Play y Deportes RCN En Vivo.

Estados Unidos

Televisión en inglés: FOX Network y FS1.

Televisión en español: Telemundo y Universo.

Streaming online: Fubo, Peacock y YouTube TV.

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España

Televisión abierta: RTVE (La 1).

Streaming online: RTVE Play y DAZN.

Horarios oficiales del partido

El pitazo inicial de este vibrante encuentro correspondiente al Grupo C está programado para los siguientes horarios, dependiendo del territorio donde te encuentres:

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México: 16:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador: 17:00 horas

Estados Unidos (Miami / Nueva York): 18:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay: 19:00 horas

España: 00:00 horas (del jueves 25 de junio)

DATOS CLAVE