Por qué no juega Neymar hoy para Brasil ante Escocia en el Mundial 2026

Neymar está convocado por primera vez en la Copa del Mundo. Carlo Ancelotti decidió que vaya al banco de suplentes ante Escocia.

Neymar no juega como titular en Brasil para el partido ante Escocia por el partido de la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. La figura del Santos va al banco de suplentes por primera vez en la Copa del Mundo. Carlo Ancelotti decidió incluirlo, pero que no vaya desde el arranque.

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El entrenador de Brasil confirmó la alineación titular del seleccionado con mayoría de jugadores titulares, en busca del primer lugar del grupo. Por eso, decidió que Neymar no vaya desde el arranque, pero sí al banco de suplentes.

Carlo Ancelotti, DT de Brasil (Getty Images).

¿Por qué no juega Neymar hoy en Escocia vs Brasil?

Neymar no forma parte del once titular de Brasil por decisión de Carlo Ancelotti. Es que el 10 brasileño no está en plenitud física debido a que recién está volviendo de una lesión muscular grado II en el gemelo derecho, la cual sufrió hace casi 10 días durante la concentración del seleccionado.

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Durante los últimos días, Ancelotti había adelantado la presencia de Neymar para este partido, al menos, en la convocatoria. FIFA confirmó que el ‘crack’ forma parte del banco de suplentes para el partido ante Escocia.

De hecho, ‘Ney’ fue parte de los entrenamientos grupales junto al plantel brasileño durante los últimos días. Eso confirmó que está recuperado de su lesión, aunque, Ancelotti quiere llevarlo de a poco para que no tenga una recaída de esa dolencia muscular. Por eso, se espera que sume minutos en el segundo tiempo de este encuentro.

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Alineación confirmada de Brasil para enfrentar a Escocia

La gran ausencia en Brasil para este partido ante Escocia es la de Raphinha por lesión. Su lugar lo ocupa Rayan, futbolista de 19 años, con presente en el Bournemouth. Estos son los titulares de la ‘Verdeamarela’:

Alisson Becker

Danilo

Marquinhos

Gabriel Magalhaes

Douglas Santos

Casemiro

Bruno Guimaraes

Lucas Paquetá

Rayan

Vinícius Júnior

Matheus Cunha

DT: Carlo Ancelotti

DATOS CLAVE

Neymar es suplente por una lesión muscular grado II en el gemelo derecho.

por una lesión muscular grado II en el gemelo derecho. Rayan de 19 años reemplaza a Raphinha en la alineación titular de Brasil.

reemplaza a Raphinha en la alineación titular de Brasil. Tercera fecha Grupo C del Mundial 2026 en el partido Escocia vs Brasil.