Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde ante Escocia por el grupo C del Mundial 2026

La Selección de Brasil se enfrenta a Escocia por el Mundial 2026. Conoce que pasará si se dan diferentes resultados.

Se cierra el telón en el grupo C del Mundial 2026, no se sabe todavía que es lo que va a pasar en uno de los grupos más parejos. La Selección de Brasil parte como una de las grandes favoritas, pero la Selección de Escocia espera sorprender.

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El cuadro de la ‘Canarinha’ parte en este momento con 4 puntos y prácticamente clasificada a la siguiente ronda. No obstante, no se sabe en que posición lo haga. Por su lado, los escoces si no tienen nada seguro. Sumar ante los pentacampeones los ayudarán a conseguir su boleto a los 16avos.

¿Qué pasa si la Selección de Brasil le gana a Escocia?

La victoria para la Selección de Brasil es un resultado que les permitirá lograr meterse en la siguiente ronda del Mundial 2026. Ahora, va a depender el número de goles para definir si es como primero o segundo. En este caso, al empatar con Marruecos, no define el duelo entre ellos, sino la diferencia de goles para ver quien es primero y segundo.

Selección de Brasil celebrando (Foto: Getty).

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¿Qué pasa si la Selección de Brasil empata contra Escocia?

El empate de la Selección de Brasil y la Selección de Escocia es un resultado que le conviene a los europeos. Si bien a los sudamericanos les permitirá igual acceder a la siguiente instancia, la realidad es que posiblemente no lo hagan como primeros si es que Marruecos vence a Haití.

Por su lado, el cuadro de Escocia estaría entre los mejores terceros. La mayoría de los terceros acabará con 4 puntos, así que acá definirá la diferencia de goles por si accede o no a la siguiente ronda.

Vinicius Junior (Foto: Getty).

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¿Qué pasa si la Selección de Brasil pierde contra Escocia?

La derrota sería un terrible golpe para la Selección de Brasil, que ahora ya no dependería de ella misma para seguir en competencia. Ahora tendría que esperar a conocer si es que termina como uno de los mejores terceros. Todo dependiendo a su diferencia de goles.

Hinchas de Escocia (Foto: Getty).

Por el lado de Escocia llegaría a los 16avos de final posiblemente como segundo en este grupo. Quedando solo por detrás de Marruecos si es que este vence a Haití.

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