Dónde ver EN VIVO Argentina vs España por la final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Argentina buscará su cuarta estrella ante una España que va por su segundo título mundial. Conoce los detalles de la final.

Después de tres años y medio de espera, el Mundial 2026 llegará a su desenlace este domingo 19 de julio en Nueva Jersey. Argentina y España se enfrentarán por el título en una final que promete quedar grabada entre las más memorables de la historia del fútbol.

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La ‘albiceleste’, actual campeona del mundo, intentará sumar su cuarta estrella y prolongar uno de los ciclos más exitosos de su historia. Del otro lado, la ‘roja’ buscará levantar nuevamente el trofeo después de 16 años de su consagración en Sudáfrica 2010.

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs España?

La final del Mundial 2026 se transmitirá en Perú por América TV (canal 4) en señal abierta y DSports en la televisión por cable. Además, el partido estará disponible vía streaming a través de DGO, plataforma que brindará una cobertura completa del encuentro.

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En territorio argentino, la final podrá seguirse por las señales de Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports. Asimismo, la transmisión online estará disponible mediante DGO, TyC Sports Play y MiTelefe. En España, la final se podrá ver a través de DAZN y también de manera gratuita por la señal de La 1 de RTVE.

Asimismo, Bolavip ofrecerá una cobertura en tiempo real desde su página web, con la previa, el minuto a minuto, los goles, las principales incidencias y las declaraciones de los protagonistas al término del partido.

¿A qué hora juega Argentina vs España?

La gran final se jugará este domingo 19 de julio. A continuación, revisa los horarios del partido en los distintos países:

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Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas

15:00 horas Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 16:00 horas

16:00 horas España: 21:00 horas

21:00 horas Miami (EE. UU.): 15:00 horas

15:00 horas Nueva York (EE. UU.): 15:00 horas

Así llegan ambos equipos

Argentina llega fortalecida tras remontar ante Inglaterra en semifinales, una nueva muestra de su capacidad para reaccionar y competir en los momentos decisivos.

España, por su parte, solo ha recibido un gol y todavía no ha estado en desventaja durante el torneo, números que la consolidan como la defensa más sólida de la competencia.

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DATOS CLAVES

La final entre Argentina y España se jugará este domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

El partido de la definición por el título mundial comenzará a las 14:00 horas en Perú.

Las señales de América TV y DSports transmitirán en vivo el encuentro en territorio peruano.