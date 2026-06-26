Uruguay vs España: dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026

Uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 se juega en México. Conoce los detalles sobre el estadio en el que juegan Uruguay y España.

Las selecciones de Uruguay y España se enfrentan hoy viernes 26 de junio por el partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. El escenario elegido para este encuentro es el Estadio Akron (renombrado por FIFA como Estadio Guadalajara) en Zapopan, Jalisco. Se trata del cuarto y último partido que alberga en esta Copa del Mundo.

Publicidad

El Estadio Akron, casa del CD Guadalajara (Chivas), ya recibió anteriormente dos partidos del Grupo A: la victoria 2-1 de Corea del Sur ante República Checa y la derrota de los surcoreanos 1-0 ante México. Además de estos dos duelos, albergó el triunfo 1-0 de Colombia ante la República Democrática del Congo.

Este recinto deportivo es de los más grandes de todo México. Tiene una capacidad para poco más de 46 mil espectadores y fue inaugurado formalmente en 2010. Conoce más datos a continuación:

Datos generales del Estadio Guadalajara

Ubicación: Está ubicado en el municipio de Zapopan, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México.

Inauguración: Se inauguró formalmente el 30 de julio de 2010 con un partido amistoso entre el Guadalajara y el Manchester United.

Costo de construcción inicial: Su edificación requirió una inversión inicial aproximada de 200 millones de dólares.

Capacidad: Cuenta con un aforo aproximado de entre 46,000 y 48,000 espectadores para la cita mundialista.

Publicidad

Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

Su diseño icónico simula la forma de un volcán coronado por una nube. Está recubierto por una berma de pasto natural de 20,000 m² que lo integra visualmente con el paisaje verde circundante.

En términos tecnológicos, el recinto dispone de más de 800 pantallas distribuidas en sus pasillos y palcos para el disfrute de los aficionados. Con miras al torneo, se actualizó la conectividad de red y se implementó un moderno sistema de seguridad con 324 cámaras con reconocimiento facial.

¿Qué equipos juegan en el estadio?

El estadio sirve como la casa oficial del Club Deportivo Guadalajara (las famosas “Chivas”) de la Liga MX. El recinto recibe todos los partidos de local tanto para su primer equipo masculino como para su categoría femenina.

Publicidad

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

Conciertos y eventos especiales de gran nivel

A lo largo de su historia, el recinto ha recibido a superestrellas mundiales de la música de gran impacto comercial. Entre los artistas más destacados que han llenado este escenario se encuentran Paul McCartney, Shakira, Bruno Mars, The Weeknd, Guns N’ Roses y Maroon 5.

Publicidad

Eventos deportivos anteriores y rol en el Mundial 2026

En el ámbito deportivo internacional, el coloso albergó el Mundial Sub-17 en 2011. También sirvió como escenario principal para las ceremonias y competencias de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Para el Mundial 2026, su rol se centra exclusivamente en albergar partidos de la fase de grupos. El estadio fue seleccionado estratégicamente para recibir compromisos clave de la primera etapa, incluyendo encuentros de la selección nacional de México.

DATOS CLAVE

Uruguay y España: Juegan el 26 de junio en el Estadio Guadalajara.

Juegan el 26 de junio en el Estadio Guadalajara. Estadio Akron: El recinto de Jalisco tiene capacidad para 46 mil espectadores.

El recinto de Jalisco tiene capacidad para 46 mil espectadores. Mundial 2026: Este escenario alberga hoy su cuarto y último partido del torneo.