Dónde ver EN VIVO España vs Uruguay por el Grupo H del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Terminada la fase de grupos del Mundial 2026, uno de los cruces más destacados es el que protagonizarán Uruguay y España hoy, viernes 26 de junio, en el Estadio Akron de Guadalajara.
La ‘Roja’ llega con la misión de asegurar el primer lugar del grupo, mientras que la ‘Celeste’ está obligada a ganar para seguir con vida en el torneo. Consulta aquí el horario confirmado y los canales donde podrás ver el partido en vivo.
¿Dónde ver EN VIVO España vs Uruguay?
El encuentro entre Uruguay y España será transmitido EN VIVO y de forma gratuita a través de América TV (canal 4), disponible en señal abierta en todo el Perú.
Asimismo, DirecTV Sports llevará la cobertura para toda Sudamérica, mientras que en Uruguay el partido podrá seguirse por Canal 5 y AUF TV, encargados de la emisión oficial para todo el país.
¿A qué hora juega España vs Uruguay?
Quiénes juegan HOY viernes 26 de junio en el Mundial 2026: programación de partidos, horarios y dónde ver en Perú
A continuación, te compartimos los horarios confirmados para que puedas seguir sin perderte el inicio del partido entre Uruguay y España:
- Perú, Ecuador y Colombia: 19:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 21:00 horas
- México y Centroamérica: 18:00 horas
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 20:00 horas
- España: 02:00 horas (sábado 27 de junio)
Posibles alineaciones de ambos equipos
- España: Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal.
- Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olvera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo.
DATOS CLAVES
- El Estadio Akron de Guadalajara albergará hoy el cruce mundialista entre Uruguay y España.
- El partido comenzará a las 19:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia.
- El canal América TV transmitirá el encuentro en vivo y de forma gratuita en Perú.