Dónde ver EN VIVO España vs Uruguay por el Grupo H del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Ambos equipos buscarán sumar de a tres de cara a sus aspiraciones en el torneo. Conoce todos los detalles del encuentro.

Terminada la fase de grupos del Mundial 2026, uno de los cruces más destacados es el que protagonizarán Uruguay y España hoy, viernes 26 de junio, en el Estadio Akron de Guadalajara.

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La ‘Roja’ llega con la misión de asegurar el primer lugar del grupo, mientras que la ‘Celeste’ está obligada a ganar para seguir con vida en el torneo. Consulta aquí el horario confirmado y los canales donde podrás ver el partido en vivo.

¿Dónde ver EN VIVO España vs Uruguay?

El encuentro entre Uruguay y España será transmitido EN VIVO y de forma gratuita a través de América TV (canal 4), disponible en señal abierta en todo el Perú.

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Asimismo, DirecTV Sports llevará la cobertura para toda Sudamérica, mientras que en Uruguay el partido podrá seguirse por Canal 5 y AUF TV, encargados de la emisión oficial para todo el país.

¿A qué hora juega España vs Uruguay?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para que puedas seguir sin perderte el inicio del partido entre Uruguay y España:

Perú, Ecuador y Colombia: 19:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 21:00 horas

México y Centroamérica: 18:00 horas

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 20:00 horas

España: 02:00 horas (sábado 27 de junio)

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Posibles alineaciones de ambos equipos

España: Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal.

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olvera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo.

DATOS CLAVES

El Estadio Akron de Guadalajara albergará hoy el cruce mundialista entre Uruguay y España.

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El partido comenzará a las 19:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia.