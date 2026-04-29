Adrián Ugarriza no deja de sorprender y celebró un nuevo gol en Israel

Adrián Ugarriza sigue dando que hablar en el extranjero, el delantero peruano volvió a estar presente en el marcador en el último partido del Ironi Kiryat Shmona. El cuadro que pelea por no descender esta vez venció al conjunto de maccabi Netanya con un tanto del atacante patrio.

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Este fue un duelo bastante difícil, pues el marcador no se abría a pesar de los intentos del conjunto del peruano. Así que se tuvo que esperar hasta los 65 para que todo pueda cambiar. Un penal fue el responsable de hacer que el marcador pueda dejar la paridad y así se logre mover.

El encargado claro está no podía ser otro que Ugarriza, quien falló su disparo inicial tras ser atajado por el portero rival. Pero a pesar que consiguió parar el remate, el rebote terminó quedándole a ‘Ugagol’ para que pueda rectificarse y consiga el 1-0 con el que terminaron ganando el encuentro.

Así fue el gol de Adrián Ugarriza:

🚨 GOOOOOL de Ugagol | Adrián Ugarriza 🇵🇪 adelanta al Kiryat Shmona 🇮🇱 1-0 ante el Maccabi Netanya tras anotar de rebote en su penal fallado.



El delantero peruano lleva 17 GOLES en la temporada (15 goles por Premier League y 2 por Copa de la Liga). ✨ pic.twitter.com/oO4Cc69gMA — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) April 29, 2026

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Adrián Ugarriza goleador en Israel

En lo que va de la temporada, Ugarriza ha demostrado un tremendo olfato goleador con el equipo de Ironi Kiryat Shmona. Siendo un jugador que siempre aparece en el momento preciso para lograr marcar los goles. Esto lo ha convertido en el mejor atacante patrio que está militando en el extranjero.

Ugarriza con este partido ha llegado a los 29 juegos en toda la temporada, consiguiendo marcar un total de 15 goles y dar 3 asistencias, todo esto en 2382 minutos en cancha.

Estos números son impresionantes para un jugador peruano en el extranjero. Pues es muy raro ver a un goleador que la esté pasando tan bien. Incluso hay que mencionar que está cerca de pasar su récord de más goles en un club, actualmente es Cienciano con 17 tantos. Por lo que solo 2 anotaciones más para igualar esta cifra y 3 para pasarlo.

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