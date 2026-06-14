Suecia vs Túnez: ¿Dónde y en qué estadio se juega este partido del Mundial 2026?

Este será el escenario encargado de recibir el cotejo entre Suecia y Túnez, correspondiente a la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026.

El cierre de la jornada dominical tendrá como protagonista el duelo entre Suecia y Túnez. Ambas selecciones ya se encuentran en Monterrey para afrontar su estreno en el Mundial 2026, en un encuentro que marcará la presentación del Estadio Monterrey como la última sede mexicana en albergar un partido del certamen.

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El Estadio Monterrey albergará el Suecia vs Túnez

Conocido popularmente como el BBVA o el Gigante de Acero, este estadio se encuentra en el municipio de Guadalupe y es la casa de los Rayados de Monterrey. En los últimos años, el recinto deportivo fue sometido a diversas mejoras para cumplir con los estándares exigidos por la FIFA de cara a la organización del Mundial 2026.

El coloso nació gracias a una alianza entre el club regiomontano y FEMSA. Su inauguración se llevó a cabo el 2 de agosto de 2015 con un amistoso internacional frente al Benfica de Portugal, correspondiente a la Copa Eusébio, encuentro que terminó con una contundente victoria de Monterrey por 3-0. Actualmente, cuenta con capacidad para albergar a más de 53 mil aficionados.

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¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en este estadio?

El compromiso de esta noche no será el único que albergará este escenario durante el Mundial 2026. La FIFA incluyó al estadio dentro de su calendario con un total de cuatro encuentros: tres correspondientes a la fase de grupos y otro por los dieciseisavos de final. De esta manera, su última aparición en el torneo se dará el 29 de junio, cuando reciba un duelo de eliminación directa.

Tras el choque entre Suecia y Túnez de este domingo, el estadio en mención recibirá los duelos Túnez vs Japón el 21 de junio y Sudáfrica vs Corea del Sur el 24 de junio.

Además, albergará un partido de dieciseisavos de final, cuyos participantes aún no están definidos, aunque se sabe que enfrentará al líder del Grupo F contra el segundo clasificado del Grupo C.

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DATOS CLAVES

Suecia y Túnez debutan este domingo en el Estadio Monterrey por el Mundial 2026.

El Estadio Monterrey fue inaugurado el 2 de agosto de 2015 ante el Benfica.

El recinto albergará cuatro partidos del torneo, incluido uno de dieciseisavos de final el 29 de junio.