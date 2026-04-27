El peruano de 17 años que debutó en Argentina y ya firmó su primer contrato profesional

Cada vez van apareciendo nuevos jugadores peruanos en el extranjero, lo cual sin duda alguna es una buena noticia para la Selección Peruana. A falta de nuevas promesas en la Liga 1, es muy importante lo que se puede llegar a encontrar fuera de las fronteras. Más que todo sabiendo que se necesita una nueva camada de jugadores que aporten a la ‘Bicolor’.

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Su nombre de este jugador es Marco Rivas, tiene tan solo 17 años de edad y ya firmó su primer contrato profesional con Tigre. Esta es una gran noticia, pues es un jugador que tiene un gran talento. Se hablaba que lo querían del extranjero, por eso es que el cuadro ‘Felino’ no tuvo otra opción más que apurarse con él antes que otro club se lo termine llevando.

“Marco Rivas firmó su primer contrato como profesional. El delantero categoría 2008, que forma parte de la Selección Sub-20 de Perú, estampó su firma que lo vinculará al Matador hasta diciembre de 2028. ¡Felicitaciones, Foquita. Vamos por más!”, fue lo que publicó el club en sus redes sociales anunciando que mantendrán a Rivas en el equipo.

Marco Rivas firmó su primer contrato profesional (Foto: Tigre).

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¿Quién es Marco Rivas?

Marco Rivas es un jugador que nació en Benavídez, Argentina en el año 2008, actualmente tiene 17 años de edad y está próximo a cumplir 18 el 15 de mayo. Puede jugar en varias posiciones en el frente de ataque, ya sea como extremo o incluso como delantero. Pese a su 1,70 metros es un jugador con un gran dominio de balón, que sabe generar situaciones con sus movimientos ágiles.

Esta temporada 2026 ha estado presente en la banca de suplentes en un total de 3 partidos de Tigre. No obstante, el único en el que ha tenido minutos fue ante Sarmiento, cuadro al cual enfrentaron el pasado fin de semana y que cayeron por 1-0. En este juego el peruano ingresó en los últimos 15 minutos del encuentro.

Por otro lado, hay que mencionar que Rivas también es considerado por la Selección Peruana. Ya ha jugado en el equipo Sub 17 y también el Sub 18, actualmente está en el Sub 20 y se espera que de seguir en este nivel, pronto pueda llegar estar en el primer equipo.

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