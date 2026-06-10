Mano Menezes no le dio ni un minuto, ahora Bassco Soyer firmaría con equipo de Premier League

Bassco Soyer tendría todo listo para dar el gran salto a la Premier League tras su paso por el Gil Vicente de Portugal.

En su primer llamado importante a la Selección Peruana, Bassco Soyer no logró tener su oportunidad, se quedó en el banco de suplentes viendo como otros jugaban. Pero parece que en Inglaterra si ven que es un jugador con mucho talento, por eso un importante club lo quiere tener en sus filas a pesar de no debutar en Portugal.

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Se trata del Brentford, conjunto inglés que ve con buenos ojos el poder contar con el joven peruano. Según pudo dar a conocer el medio Record de Portugal, verían la opción de un préstamo esta temporada que viene, con la intensión de comprarlo del Gil Vicente si es que logra convencer con su juego.

Bassco Soyer junto a Marcos Huamán (Foto: Selección Peruana).

Esta sería una oportunidad de oro para el peruano, pues si logra impresionar es posible que logre tener algunos minutos en Premier League. Aunque claro, es algo que va a depender de que tan bien se adapte, así como lo que pueda rendir en el campo de entrenamiento, en donde será vital que pueda demostrar su capacidad.

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Los números de Bassco Soyer en Gil Vicente

Para el peruano no fue nada sencillo llegar a destacar en el cuadro portugués, en realidad le terminó costando bastante. En la primera etapa si bien jugaba, no conseguía ser determinante en el arco rival. Pero con constancia fue involucrándose mucho más, ya sea con goles o asistencias.

Hablamos que en Portugal llegó a disputar un total de 33 partidos, haciendo 12 goles y dando 6 asistencias en un total de 2727 minutos. Si bien no son números impresionantes, se ve una evolución y todavía no ha llegado a su techo.

Por ahora está valorado en 200 mil euros según el portal Transfermakt, pero se espera que pueda conseguir evolucionar pronto.

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¿Por qué Bassco Soyer no fue tomado en cuenta en Perú?

Simplemente fue una decisión de Mano Menezes de no tomarlo en cuenta en la Selección Peruana. El atacante estaba apto para los dos partidos ante Haití y España, pero no lo vio como una de sus opciones de cambio en estos dos encuentros.

Bassco Soyer junto a Maxloren Castro y Marcos Huamán (Foto: Selección Peruana).

Así que tendrá que esperar a una próxima convocatoria para poder mostrarse. Hay que recordar que de forma oficial todavía no ha debutado, jugó un amistoso contra Bolivia, pero ese juego no era contado por la FIFA así que si bien metió gol todavía no ha debutado con la ‘Bicolor’.

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