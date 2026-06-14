¿Cuándo juega Portugal con Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

La Selección de Portugal está lista para poder comenzar con el Mundial 2026. Entérate todos los detalles del debut de Cristiano Ronaldo.

El Mundial 2026 es uno de los más especiales ya que será el último para ver a Cristiano Ronaldo junto a la Selección de Portugal intentar ganar su primera Copa del Mundo. Lo que será un evento que para muchos va a ser determinante, pues son grandes fanáticos de este jugador.

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Con 41 años de edad, ‘CR7’ sigue siendo una de las grandes figuras del conjunto ‘Luso’. No obstante, ya no termina siendo indiscutible como antes debido a su estado físico. Los años pasan y su resistencia física ya no es la de antes, lo mismo con su velocidad, por eso es que ahora es un jugador que sabe jugar más que todo con su experiencia.

Selección de Portugal capitaneada por Cristiano Ronaldo (Foto: Getty).

¿Cuándo debutará Portugal con Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

La Selección de Portugal hará su debut en el grupo K en el Mundial 2026 frente a la República Democrática del Congo. Este encuentro se llevará a cabo el día miércoles 17 de junio desde las 12:00 horas de Perú. El estadio que albergará este partido es el Houston.

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Portugal quedó emparejada como cabeza de serie en el Grupo K, donde tendrá que enfrentar a rivales con los que nunca se ha cruzado en un Mundial. El camino de los lusos comenzará en el estado de Texas:

Partido: Portugal vs. República Democrática del Congo.

Portugal vs. República Democrática del Congo. Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026.

Miércoles, 17 de junio de 2026. Hora: 12:00 p. m. (hora de Perú).

12:00 p. m. (hora de Perú). Sede: Houston Stadium (NRG Stadium), Texas, Estados Unidos.

Houston Stadium (NRG Stadium), Texas, Estados Unidos. El resto del Grupo K: El calendario de Portugal continuará enfrentando a la debutante Uzbekistán (23 de junio) y cerrará la fase de grupos en un vibrante duelo ante Colombia (27 de junio).

Cristiano Ronaldo ante Chile (Foto: Getty).

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¿Cómo llega el “Bicho” a la Copa del Mundo?

A pesar de su edad, Cristiano sigue siendo el líder indiscutido y la principal referencia ofensiva del equipo portugués. Su preparación reciente deja datos muy claros sobre su rol actual:

Vigencia en Arabia Saudita: Durante la reciente temporada 2025/26 con el Al-Nassr, Ronaldo ha mantenido su instinto goleador, marcando tantos importantes tanto en la Saudi Pro League como en la AFC Champions League Two, demostrando que su competitividad sigue intacta.

Durante la reciente temporada 2025/26 con el Al-Nassr, Ronaldo ha mantenido su instinto goleador, marcando tantos importantes tanto en la Saudi Pro League como en la AFC Champions League Two, demostrando que su competitividad sigue intacta. Último ensayo general: Hace solo unos días, el 10 de junio de 2026, Cristiano fue titular y capitán en el amistoso de preparación donde Portugal venció 2-1 a Nigeria. Disputó 65 minutos y registró 4 remates al arco antes de ser sustituido para dosificar cargas de cara al torneo oficial.

Hace solo unos días, el 10 de junio de 2026, Cristiano fue titular y capitán en el amistoso de preparación donde Portugal venció 2-1 a Nigeria. Disputó 65 minutos y registró 4 remates al arco antes de ser sustituido para dosificar cargas de cara al torneo oficial. Un equipo plagado de estrellas: A diferencia de ediciones anteriores donde debía cargar con todo el peso creativo y ofensivo, esta vez Cristiano estará rodeado de figuras mundiales en el pico de su carrera. Jugadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias y João Félix le permitirán a CR7 jugar más libre de responsabilidades de armado, enfocándose exclusivamente en la definición dentro del área.

Datos Claves

Cristiano Ronaldo jugará su último Mundial con Portugal a los 41 años de edad.

jugará su último Mundial con Portugal a los de edad. Portugal vs. RD Congo debutarán el miércoles 17 de junio en el Houston Stadium .

debutarán el miércoles 17 de junio en el . El 17 de junio a las 12:00 horas de Perú iniciará el partido del Grupo K.