Alexander Succar deja el Perú y es firmado por inesperado equipo de Asia

Alexander Succar seguirá su carrera en el extranjero. El delantero nacional decidió que no continuará en la Liga 1. Por lo que probará suerte en un nuevo equipo en Asia. En donde se espera que pueda tener más minutos y convertirse en figura. Aunque también podría tratarse de una opción para disputar un torneo internacional con un país diferente al Perú.

Es así como otrora delantero de Universitario de Deportes firmó con el Nejmeh SC del Líbano. Una decisión bastante importante para su carrera internacional del atacante patrio. Quien curiosamente fue recibido con mucho cariño en este club, el cual hizo oficial su fichaje y usará la camina número 9.

“Es el ‘terrón de azúcar’ en nuestra plantilla para el resto de la temporada. Alexander Succar… un regalo nocturno del director ejecutivo del club, Rami Bitar, en los últimos minutos del mercado de fichajes”, así fue como presentaron a Succar.

Así presentaron a Alexander Succar (Foto: Nejmeh).

¿Alexander Succar jugará para el Líbano?

Algo curioso en esta presentación fue que el mismo club ya lo está tomando en cuenta como libanés. “Bienvenido, Alex, a tu país, Líbano. Esperando tu llegada… nuestra gran afición está lista para un recibimiento emocionante como de costumbre”, fue lo que pusieron.

Hay que precisar en este caso que Succar tiene la nacionalidad libanesa debido a su abuelo. Se habló mucho que iba a ser convocado por este país, pero nunca se llegó a concretar. Ahora con nulas chances de jugar en la Selección Peruana probablemente podría ver con buenos ojos pertenecer a este país.

Alexander Succar fue presentado en UTC

Por si fuera poco, hace poco tiempo que el cuadro de UTC llegó a presentar a Alexander Succar como uno de sus nuevos refuerzos. Incluso se pensaba que estaría jugando la Liga 1 esta temporada después de su paso por la Liga 2. No obstante, no se sabe que habrá pasado para que se pueda dar este cambio de club.

“Un atacante con experiencia y gran recorrido en el fútbol peruano. Buscará darnos ese impulso necesario para generar presión y darnos muchas alegrías”, publicó el club ‘Gavilán’ a la hora de presentar a Succar.

