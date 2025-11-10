DT de Rusia apuntó contra Perú con provocadora frase de 8 palabras antes del amistoso

El seleccionador ruso, Valery Karpin, ha encendido la previa del partido amistoso contra Perú con declaraciones que subrayan la seriedad con la que su equipo afrontará el encuentro. A pesar de no ser un partido oficial, Karpin ha afirmado que el objetivo es “poner a prueba nuestra valía en los últimos partidos del año”, dejando claro que Rusia no se guardará nada.

La Selección Peruana deberá cuidarse de Rusia

En una entrevista con RFU News, Karpin expresó su gran ilusión por los próximos duelos ante selecciones sudamericanas como Perú y Chile, prometiendo a la afición “un juego de calidad y un resultado positivo”. Este mensaje indica que Rusia alineará a sus mejores jugadores y jugará con la intensidad de un partido competitivo.

Valery Karpin es técnico de Rusia desde 2021. (Foto: X).

Para el combinado ruso, marginado de competencias internacionales por razones extra deportivas, este cierre de año es crucial. Enfrentar a un rival mundialista en el pasado, como Perú, les ofrece una oportunidad para mantener el ritmo competitivo y demostrar que su nivel no ha decaído. Una victoria sobre un equipo de CONMEBOL tendría un impacto global.

Rusia pondrá lo mejor contra la Selección Peruana

Karpin descartó cambios masivos o experimentos en la alineación, confirmando que utilizará la base de jugadores que han mantenido activo al seleccionado. Esta decisión se debe a la falta de tiempo de preparación, priorizando la química y el entendimiento entre los futbolistas.

ver también ¿Se juega Perú vs. Rusia? Así es el viaje de la Selección Peruana y cuándo llegará a San Petersburgo

Para la selección peruana, que busca un nuevo director técnico, este amistoso será una prueba de fuego invaluable. Los jugadores convocados deberán responder con el mismo compromiso e intensidad ante un rival que ha prometido ir por la victoria en el Gazprom Arena.

¿Cuándo se jugará el partido entre Rusia y Perú?

El partido se disputará este miércoles 12 de noviembre al mediodía (hora de Perú) en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Las palabras de Karpin garantizan un espectáculo con dos selecciones que saldrán a ganar y a “poner a prueba su valía” en el campo de juego.

DATOS CLAVE