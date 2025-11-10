Aleksandr Mostovói, la leyenda del fútbol ruso, ha generado gran controversia en Perú al pronosticar una contundente goleada de su selección contra el equipo peruano en el amistoso internacional de este miércoles. Conocido como “El Zar” en España, el exfutbolista encendió la previa del encuentro con sus declaraciones.

¿Rusia goleará a la Selección Peruana en amistoso?

Mostovói expresó su confianza en el programa de YouTube “Mano a Mano”, afirmando algo que pocas veces se pueden escuchar en la previa de un cotejo internacional: “Estoy pensando con el frío. Bueno, llámame después del partido contra Perú. Les vamos a meter 3 goles a Perú. El miércoles nos vemos, amigos”.

Karpin & Aleksandr Mostovói en el Celta de Vigo. (Foto: X).

La opinión de Mostovói tiene peso, ya que es una de las figuras más icónicas del fútbol ruso y ex estrella del Celta de Vigo. Durante sus ocho temporadas con el club español (1996-2004), fue el capitán del “Euro Celta”, destacando por su talento, visión de juego y temperamento, a pesar de sus frecuentes polémicas.

Aleksandr Mostovói es una leyenda internacional

El pronóstico de Mostovói se basa en dos factores clave: la localía y la situación actual de los equipos. Rusia jugará en el frío de San Petersburgo, una condición climática que suele afectar a los equipos sudamericanos. Además, la selección peruana atraviesa una etapa de transición con Manuel Barreto como técnico interino, una convocatoria que mezcla juventud y la ausencia de figuras históricas, y un inicio complicado en las Eliminatorias Sudamericanas.

Las declaraciones de “El Zar” se suman a los problemas recientes de la selección peruana, cuya gira se vio afectada por la cancelación de su vuelo a Rusia debido a un “tema de salud del capitán de la aerolínea”, lo que resultó en la pérdida de dos días cruciales de entrenamiento. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) incluso consideró aplazar los amistosos, generando gran incertidumbre.

Selección Peruana tendrá problemas contra Rusia

Estas palabras de Mostovói aumentan la tensión del amistoso y representan una motivación adicional para el plantel peruano. Más allá de la preparación deportiva, el cuerpo técnico de Manuel Barreto y los jugadores tendrán el desafío de responder en la cancha al pronóstico de goleada y demostrar que, a pesar de los obstáculos logísticos y la etapa de reestructuración, son capaces de competir al más alto nivel en Europa.

