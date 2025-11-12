¡Con error de Pedro Gallese! Perú vs. Rusia EN VIVO GRATIS vía América TV, ATV, y Movistar Deportes: amistoso por la fecha Fifa 2025

A pesar de todos los problemas que vivió el equipo de todos para llegar hasta Europa. No quiere ser un rival sencillo para Rusia, que es un combinado patrio más que potente.

Saben que contra Rusia se jugarán el todo por el todo. Para cerrar de la mejor manera la temporada 2025, y pensar en un futuro mejor.

Contra Rusia jugarán con un once titular renovado, podría ser la mano definitiva de Manuel Barreto. En su última fecha FIFA como entrenador provisional del equipo de todos. El cuadro europeo tendrá casa llena esta tarde.

La Selección de Perú volverá a enfrentar a un rival europeo luego de dos años. Aquella vez fue contra Alemania con Juan Reynoso como entrenador. Contra Rusia solo vale jugar bien, el resultado debería ser una anécdota.

Después de muchos comentarios en la previa, vemos como Adrián Ugarriza esta tarde será titular contra Rusia. A comparación del delantero de Universitario.

Rusia será un rival de nivel altísimo, porque cuenta con cracks internacionales. Veremos de qué están hechos los dirigidos por Manuel Barreto.

La Selección Peruana se mueve por las bandas para poder buscar desequilibrar. La defensa de Rusia está bien parada en este momento.

Perú no logra mantenerse en ordenado en la parte trasera. La Selección Rusa intenta filtrar pases para marcar la diferencia. Por ahora, sin mayor peligro, pero están avisando sus preferencias.

Interesante combinación en ofensiva, movieron perfecto el esférico. Termino rematando finalmente Maxloren Castro a las manos del portero de la Selección Rusa. Avisó el equipo de todos.

La Selección Peruana afronta un atractivo desafío en la fecha FIFA de noviembre, enfrentándose hoy, miércoles 12 de noviembre, a la sólida Selección de Rusia. El encuentro amistoso está programado para las 12:00 p.m. (hora de Perú) y tendrá lugar en el imponente Gazprom Arena de San Petersburgo.

Perú buscará la sorpresa contra Rusia

Este partido es de vital importancia para la Bicolor, que busca continuar su proceso de renovación generacional bajo la dirección interina de Manuel Barreto. Tras un complejo viaje, el objetivo del equipo peruano es romper la racha invicta de más de dos años de la ‘Sbornaya’ y hacer frente a su condición de local. El duelo será transmitido en Perú por América TV, ATV y Movistar Deportes.

Perú contra Rusia desde el mediodía en Europa. (Foto: X).

Uno de los mayores atractivos para Perú es la posible incorporación de nuevos talentos, como el defensor Fabio Gruber, quien podría formar la zaga central junto a referentes como el capitán Pedro Gallese. Se anticipa un once inicial que combine experiencia y juventud, con nombres como Jairo Concha y Erick Noriega en el mediocampo, claves para contrarrestar el juego físico y ordenado de los rusos. El desafío es significativo, considerando la presencia de figuras rusas destacadas, incluyendo a la estrella del AS Mónaco, Aleksandr Golovin.

Selección Peruana espera dar el golpe

Este encuentro internacional va más allá de una simple prueba. No solo servirá para medir la resistencia física del equipo tras la travesía y evaluar a los jóvenes convocados, sino que también ofrece la oportunidad de sumar valiosos puntos en la Clasificación FIFA. El cuerpo técnico peruano lo utilizará como un ‘laboratorio’ táctico, preparando el terreno para el inicio de las próximas Eliminatorias. La afición espera que la Selección Peruana demuestre garra y buen fútbol en suelo europeo, buscando un resultado positivo que inyecte moral al plantel en el inicio de esta Fecha FIFA.

¿Qué canales transmitirán en vivo el Perú vs. Rusia?

El partido amistoso internacional entre Perú y Rusia de hoy, miércoles 12 de noviembre, se podrá ver en Perú a través de las señales abiertas de América TV y ATV, así como por cable en Movistar Deportes. A nivel global, la disponibilidad de canales varía: en Rusia, el encuentro lo suele transmitir la televisión local como Match TV, mientras que en otros países de Sudamérica, la señal principal de Perú (Movistar Deportes) suele ser la emisora para la región, y en el resto del mundo, la transmisión se define por los acuerdos de la federación rusa, por lo que se recomienda consultar las parrillas locales de canales deportivos como ESPN o plataformas de streaming como Star+ o Movistar TV App y América TVGO para Perú. Además, del minuto a minuto más completo en Bolavip Perú.

¿A qué hora se jugará el Perú vs. Rusia?

El partido amistoso entre la Selección Peruana y Rusia se jugará hoy a las 12:00 p.m. (mediodía) en hora de Perú, al igual que en Colombia y Ecuador; para México (CDMX) será a las 11:00 a.m., mientras que en Bolivia y Venezuela comenzará a la 1:00 p.m., coincidiendo con el horario de la Costa Este de Estados Unidos (1:00 p.m. ET); finalmente, los países del Cono Sur, como Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, lo verán a partir de las 2:00 p.m., siendo la hora local en Rusia (San Petersburgo) las 8:00 p.m.

