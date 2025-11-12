¡Con error de Pedro Gallese! Perú vs. Rusia EN VIVO GRATIS vía América TV, ATV, y Movistar Deportes: amistoso por la fecha Fifa 2025

La Selección Peruana afronta un atractivo desafío en la fecha FIFA de noviembre, enfrentándose hoy, miércoles 12 de noviembre, a la sólida Selección de Rusia. El encuentro amistoso está programado para las 12:00 p.m. (hora de Perú) y tendrá lugar en el imponente Gazprom Arena de San Petersburgo.
Perú buscará la sorpresa contra Rusia
Este partido es de vital importancia para la Bicolor, que busca continuar su proceso de renovación generacional bajo la dirección interina de Manuel Barreto. Tras un complejo viaje, el objetivo del equipo peruano es romper la racha invicta de más de dos años de la ‘Sbornaya’ y hacer frente a su condición de local. El duelo será transmitido en Perú por América TV, ATV y Movistar Deportes.
Uno de los mayores atractivos para Perú es la posible incorporación de nuevos talentos, como el defensor Fabio Gruber, quien podría formar la zaga central junto a referentes como el capitán Pedro Gallese. Se anticipa un once inicial que combine experiencia y juventud, con nombres como Jairo Concha y Erick Noriega en el mediocampo, claves para contrarrestar el juego físico y ordenado de los rusos. El desafío es significativo, considerando la presencia de figuras rusas destacadas, incluyendo a la estrella del AS Mónaco, Aleksandr Golovin.
Selección Peruana espera dar el golpe
Este encuentro internacional va más allá de una simple prueba. No solo servirá para medir la resistencia física del equipo tras la travesía y evaluar a los jóvenes convocados, sino que también ofrece la oportunidad de sumar valiosos puntos en la Clasificación FIFA. El cuerpo técnico peruano lo utilizará como un ‘laboratorio’ táctico, preparando el terreno para el inicio de las próximas Eliminatorias. La afición espera que la Selección Peruana demuestre garra y buen fútbol en suelo europeo, buscando un resultado positivo que inyecte moral al plantel en el inicio de esta Fecha FIFA.
¿Qué canales transmitirán en vivo el Perú vs. Rusia?
El partido amistoso internacional entre Perú y Rusia de hoy, miércoles 12 de noviembre, se podrá ver en Perú a través de las señales abiertas de América TV y ATV, así como por cable en Movistar Deportes. A nivel global, la disponibilidad de canales varía: en Rusia, el encuentro lo suele transmitir la televisión local como Match TV, mientras que en otros países de Sudamérica, la señal principal de Perú (Movistar Deportes) suele ser la emisora para la región, y en el resto del mundo, la transmisión se define por los acuerdos de la federación rusa, por lo que se recomienda consultar las parrillas locales de canales deportivos como ESPN o plataformas de streaming como Star+ o Movistar TV App y América TVGO para Perú. Además, del minuto a minuto más completo en Bolavip Perú.
¿A qué hora se jugará el Perú vs. Rusia?
El partido amistoso entre la Selección Peruana y Rusia se jugará hoy a las 12:00 p.m. (mediodía) en hora de Perú, al igual que en Colombia y Ecuador; para México (CDMX) será a las 11:00 a.m., mientras que en Bolivia y Venezuela comenzará a la 1:00 p.m., coincidiendo con el horario de la Costa Este de Estados Unidos (1:00 p.m. ET); finalmente, los países del Cono Sur, como Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, lo verán a partir de las 2:00 p.m., siendo la hora local en Rusia (San Petersburgo) las 8:00 p.m.
- El partido amistoso Perú vs. Rusia se juega hoy, miércoles 12 de noviembre, a las 12:00 p.m. (hora de Perú).
- El encuentro tendrá lugar en el Gazprom Arena de San Petersburgo, siendo clave para Manuel Barreto.
- Figuras como Aleksandr Golovin (AS Mónaco) destacan en Rusia; en Perú debutaría Fabio Gruber.