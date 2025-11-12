Es tendencia:
Selección Peruana

¡Con error de Pedro Gallese! Perú vs. Rusia EN VIVO GRATIS vía América TV, ATV, y Movistar Deportes: amistoso por la fecha Fifa 2025

Llegó el día donde viviremos el partido internacional de Perú vs. Rusia. Este cotejo amistoso lo tendrás en vivo con nuestro minuto a minuto.

27': INTENTA CREAR FÚTBOL PERÚ

Por ahora, no hay mayor respuesta del equipo de Manuel Barreto. Sintió fuerte el gol de la Selección Rusa. 

¡ASÍ FUE EL ERROR DE PEDRO GALLESE!

Así fue el tamaño error de Pedro Gallese contra Rusia.

¡GOL DE RUSIA!

Apareció el primero del cuadro local, luego de un blooper absoluto de Pedro Gallese. Quien se mostró lento, recibiendo el primero la Selección Peruana.

15': LA TUVO LA SELECCIÓN PERUANA

Interesante combinación en ofensiva, movieron perfecto el esférico. Termino rematando finalmente Maxloren Castro a las manos del portero de la Selección Rusa. Avisó el equipo de todos.

12': ADRIÁN UGARRIZA LUCHANDO

El delantero de la Selección Peruana es referencia absoluta para los balones largos. Rusia lo intenta controlar, pero con faltas.

9': BUSCAN PROFUNDIDAD EN RUSIA

Perú no logra mantenerse en ordenado en la parte trasera. La Selección Rusa intenta filtrar pases para marcar la diferencia. Por ahora, sin mayor peligro, pero están avisando sus preferencias.

7': RUSIA ES CLARO DOMINADOR

Por ahora la Selección Peruana no puede encontrar el balón. El cuadro europeo se hace amo y señor en estos primeros minutos.

4': INTENTA JUGAR PERÚ

La Selección Peruana se mueve por las bandas para poder buscar desequilibrar. La defensa de Rusia está bien parada en este momento.

2': MUEVEN LA PELOTA

Por ahora Rusia es el equipo que busca la oportunidad de atacar. La Selección de Perú espera en zona defensiva.

¡CONCENTRACIÓN AL MÁXIMO!

La Selección Rusa está metida de lleno en este partido contra Perú.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el Rusia vs. Perú en Europa: Amistoso Internacional por Fecha FIFA.

¡EL HINCHA SE HACE PRESENTE!

Como siempre, la Selección Peruana cuenta con fanáticos en la tribuna. Hoy para alentar contra Rusia.

¡LA SELECCIÓN PERUANA ESPERA POR EL INICIO!

Rusia será un rival de nivel altísimo, porque cuenta con cracks internacionales. Veremos de qué están hechos los dirigidos por Manuel Barreto.

¡SUENA EL HIMNO NACIONAL DE PERÚ!

Los jugadores del combinado patrio, entonan las sagradas notas.

¡RECUERDOS DEL MUNDIAL EN 2018!

La Selección Peruana volverá a jugar en el país donde fuimos tan felices, con Ricardo Gareca y compañía.

¡INSTANTES PREVIOS DEL PARTIDO!

Solo faltan unos minutos para que se juegue el Perú vs. Rusia en Europa.

¡DOS NOMBRES INTERESANTES EN PERÚ!

La Selección Peruana tendrá en defensa a Renzo Garcés como titular, y en ataque a Adrián Ugarriza contra Rusia.

¡ALEX VALERA SERÁ SUPLENTE HOY!

Después de muchos comentarios en la previa, vemos como Adrián Ugarriza esta tarde será titular contra Rusia. A comparación del delantero de Universitario.

¡TAL COMO AVISAMOS HACE UNAS HORAS!

Perú formará con este equipo titular contra Rusia: Pedro Gallese (capitán); Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Martín Távara, Erick Noriega, Jairo Concha; César Inga, Maxloren Castro, Adrián Ugarriza. DT: Manuel Barreto.

¡ASÍ FORMARÁ RUSIA CONTRA PERÚ!

Todo hace indicar que Rusia va con lo mejor de lo mejor contra la Selección Peruana. Equipo sumamente potente, reto gigante para Manuel Barreto.

XI Rusia: Matvey Safonov; Ilya Vakhania, Viktor Melekhin, Maksim Osipenko, Yuriy Gorshkov; Nail Umyarov, Danil Prutsev, Aleksey Batrakov; Alexei Miranchuk, Aleksandr Golovin y Ivan Sergeev. DT: Valeri Karpin.

¡PASÓ MUCHO TIEMPO DESDE ESE ENTONCES!

La Selección de Perú volverá a enfrentar a un rival europeo luego de dos años. Aquella vez fue contra Alemania con Juan Reynoso como entrenador. Contra Rusia solo vale jugar bien, el resultado debería ser una anécdota.

¡LA SELECCIÓN PERUANA DEBE ESTAR ALERTA!

Contra Rusia jugarán con un once titular renovado, podría ser la mano definitiva de Manuel Barreto. En su última fecha FIFA como entrenador provisional del equipo de todos. El cuadro europeo tendrá casa llena esta tarde.

¡LA FPF MANDA SU MENSAJE DE ALIENTO!

Desde Federación Peruana de Fútbol confían en La Bicolor, a solo horas del partido contra Rusia.

¡LAS CAMISETAS PARA HOY!

Con esta indumentaria se presentará la Selección Peruana contra Rusia, en el amistoso internacional en Europa.

¡LA SELECCIÓN PERUANA CONFÍA!

Saben que contra Rusia se jugarán el todo por el todo. Para cerrar de la mejor manera la temporada 2025, y pensar en un futuro mejor.

¡EXISTE UN HISTORIAL INTERESANTE!

¿Cómo le fue a Perú cuando enfrentó a Rusia?

¡PERÚ QUIERE SER LA GRAN SORPRESA!

De esta forma anunció la Selección Peruana su partido contra Rusia. Esperemos no sea un resultado negativo.

¡TENEMOS ONCE TITULAR PARA HOY!

La información es del periodista Gustavo Peralta, quien advierte como formará la Selección Peruana contra Rusia: Pedro Gallese; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Martín Távara, Erick Noriega, Jairo Concha; César Inga, Maxloren Castro, Adrián Ugarriza. DT: Manuel Barreto.

¡PERÚ QUIERE DAR LA SORPRESA MÁXIMA!

A pesar de todos los problemas que vivió el equipo de todos para llegar hasta Europa. No quiere ser un rival sencillo para Rusia, que es un combinado patrio más que potente.

¡BIENVENIDOS A ESTE PARTIDO AMISTOSO!

Arrancamos la transmisión del partido amistoso que tendrá la Selección Peruana contra Rusia. Correspondiente a la última fecha FIFA doble del año 2025.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Con error de Pedro Gallese, Perú vs. Rusia EN VIVO GRATIS
Con error de Pedro Gallese, Perú vs. Rusia EN VIVO GRATIS

La Selección Peruana afronta un atractivo desafío en la fecha FIFA de noviembre, enfrentándose hoy, miércoles 12 de noviembre, a la sólida Selección de Rusia. El encuentro amistoso está programado para las 12:00 p.m. (hora de Perú) y tendrá lugar en el imponente Gazprom Arena de San Petersburgo.

Perú buscará la sorpresa contra Rusia

Este partido es de vital importancia para la Bicolor, que busca continuar su proceso de renovación generacional bajo la dirección interina de Manuel Barreto. Tras un complejo viaje, el objetivo del equipo peruano es romper la racha invicta de más de dos años de la ‘Sbornaya’ y hacer frente a su condición de local. El duelo será transmitido en Perú por América TV, ATV y Movistar Deportes.

Perú contra Rusia desde el mediodía en Europa. (Foto: X).

Uno de los mayores atractivos para Perú es la posible incorporación de nuevos talentos, como el defensor Fabio Gruber, quien podría formar la zaga central junto a referentes como el capitán Pedro Gallese. Se anticipa un once inicial que combine experiencia y juventud, con nombres como Jairo Concha y Erick Noriega en el mediocampo, claves para contrarrestar el juego físico y ordenado de los rusos. El desafío es significativo, considerando la presencia de figuras rusas destacadas, incluyendo a la estrella del AS Mónaco, Aleksandr Golovin.

Selección Peruana espera dar el golpe

Este encuentro internacional va más allá de una simple prueba. No solo servirá para medir la resistencia física del equipo tras la travesía y evaluar a los jóvenes convocados, sino que también ofrece la oportunidad de sumar valiosos puntos en la Clasificación FIFA. El cuerpo técnico peruano lo utilizará como un ‘laboratorio’ táctico, preparando el terreno para el inicio de las próximas Eliminatorias. La afición espera que la Selección Peruana demuestre garra y buen fútbol en suelo europeo, buscando un resultado positivo que inyecte moral al plantel en el inicio de esta Fecha FIFA.

Perú vs. Rusia: A qué hora se juega y qué canal transmite EN VIVO el partido amistoso por la fecha FIFA

Perú vs. Rusia: A qué hora se juega y qué canal transmite EN VIVO el partido amistoso por la fecha FIFA

¿Qué canales transmitirán en vivo el Perú vs. Rusia?

El partido amistoso internacional entre Perú y Rusia de hoy, miércoles 12 de noviembre, se podrá ver en Perú a través de las señales abiertas de América TV y ATV, así como por cable en Movistar Deportes. A nivel global, la disponibilidad de canales varía: en Rusia, el encuentro lo suele transmitir la televisión local como Match TV, mientras que en otros países de Sudamérica, la señal principal de Perú (Movistar Deportes) suele ser la emisora para la región, y en el resto del mundo, la transmisión se define por los acuerdos de la federación rusa, por lo que se recomienda consultar las parrillas locales de canales deportivos como ESPN o plataformas de streaming como Star+ o Movistar TV App y América TVGO para Perú. Además, del minuto a minuto más completo en Bolavip Perú.

¿A qué hora se jugará el Perú vs. Rusia?

El partido amistoso entre la Selección Peruana y Rusia se jugará hoy a las 12:00 p.m. (mediodía) en hora de Perú, al igual que en Colombia y Ecuador; para México (CDMX) será a las 11:00 a.m., mientras que en Bolivia y Venezuela comenzará a la 1:00 p.m., coincidiendo con el horario de la Costa Este de Estados Unidos (1:00 p.m. ET); finalmente, los países del Cono Sur, como Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, lo verán a partir de las 2:00 p.m., siendo la hora local en Rusia (San Petersburgo) las 8:00 p.m.

DATOS CLAVE

  • El partido amistoso Perú vs. Rusia se juega hoy, miércoles 12 de noviembre, a las 12:00 p.m. (hora de Perú).
  • El encuentro tendrá lugar en el Gazprom Arena de San Petersburgo, siendo clave para Manuel Barreto.
  • Figuras como Aleksandr Golovin (AS Mónaco) destacan en Rusia; en Perú debutaría Fabio Gruber.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
