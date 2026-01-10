Bassco Soyer deslumbra en Portugal a punta de goles y pide oportunidad en el primer equipo

Bassco Soyer poco a poco se viene haciendo un lugar en el cuadro de Gil Vicente. El peruano en estos momentos está jugando en el equipo de reservas, en el que viene demostrando un gran nivel futbolístico. Está haciendo las cosas muy bien y por eso ya está haciendo los puntos necesarios para conseguir estar pronto en el primer equipo.

El volante nacional se viene ganando los frejoles como se dice a punta de grandes partidos. En esta oportunidad no hizo uno, sino más bien dos goles que le permitieron a su equipo ganar. Hay que mencionar que este club no lograba un triunfo desde finales del mes de octubre, por lo que se terminó rompiendo una importante racha negativa.

En este caso el rival fue el Leiria Sub-23, conjunto que terminó cayendo por 3-1 en los 90 minutos. El peruano apareció para anotar los dos primeros goles de la contienda, después se pusieron 3-0 arriba y en los minutos finales lograron el descuento el conjunto visitante.

El primero de sus tantos fue mediante un penal que ejecutó bastante bien, con un remate potente imposible de parar por el portero rival. Mientras que el segundo fue solo empujar el balón, tras un pase de uno de sus compañeros que lo dejó libre ante el arco.

Primer gol de Bassco Soyer:

Segundo gol de Bassco Soyer:

Bassco Soyer listo para nuevos retos

Con este nivel, Bassco Soyer deja demostrado que ya está en un gran nivel como para poder dar más en su equipo. Lo que debería venirse para él es la convocatoria y debut en el primer equipo. Esto es lo que le termina de falta para conseguir pelear por ser un jugador constante en el fútbol de Portugal, en donde puede lograr evolucionar bastante como futbolista.

Sin duda esto le va a convenir a la Selección Peruana, el tener otro jugador que esté en el fútbol internacional. Por lo que en este caso, se sumaría un extremo a la lista de posibles candidatos a estar en las próximas convocatorias. En este caso, va a depender de él seguir evolucionando y ganarse un lugar en el primer equipo, que hay que decir que no es para nada sencillo.

Ahora con la llegada de Gustavo Álvarez, posiblemente pueda llegar a tener su oportunidad. Aparte de sacarle provecho a este nuevo jugador que está deseando poder seguir creciendo, se nota su compromiso y esto lo está haciendo destacarse a nivel internacional. Lo cual no es nada fácil para ningún deportista peruano.

