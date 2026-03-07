Un escenario incierto se abre para Pedro Gallese en Deportivo Cali tras la renuncia del entrenador Alberto Gamero, quien fue precisamente el técnico que avaló su llegada al club colombiano y lo mantuvo como titular desde el inicio de la temporada.

El estratega decidió dar un paso al costado luego de los resultados irregulares del equipo en la Categoría Primera A de Colombia. En su despedida fue claro sobre su decisión: “Hasta hoy soy el Director Técnico del Deportivo Cali. Quise venir a hacer un buen proyecto, desafortunadamente no se pudo y esto es fútbol. La realidad es que cuando las cosas no andan bien, hay que dar un paso al costado. Me voy orgulloso del grupo”.

La salida de Alberto Gamero genera incertidumbre directa para el arquero peruano. El técnico había apostado firmemente por Gallese, alineándolo como titular en todos los partidos del equipo durante la temporada 2026, algo que ahora podría cambiar dependiendo del perfil del nuevo entrenador.

Ahora la gran incógnita será la decisión del próximo técnico de Deportivo Cali. En el fútbol colombiano no es raro que los entrenadores prefieran trabajar con jugadores de su confianza o incluso con porteros de la liga local, por lo que el futuro inmediato de Gallese podría depender completamente del nuevo proyecto deportivo que llegue al club.

Pedro Gallese estuvo al lado del técnico Alberto Gamero cuando anunció su salida de Deportivo Cali. (Foto: X)

Los números de Pedro Gallese en Deportivo Cali

Desde lo estadístico, el guardameta ha tenido números mixtos. Según los registros de Sofascore, Pedro Gallese mantiene un promedio de 6.90 de calificación tras disputar 10 encuentros, en los que recibió 10 goles.

Sin embargo, también destaca una estadística importante: el arquero registra un 71% de atajadas por partido, un indicador que refleja su influencia bajo los tres palos a pesar de los resultados del equipo.

¿Hasta cuándo Pedro Gallese tiene contrato con Deportivo Cali?

Pedro Gallese firmó contrato con Deportivo Cali hasta diciembre del 2027, según la información oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente Pedro Gallese?

Pedro Gallese vale actualmente 400 mil euros, a sus 35 años, según información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Alberto Gamero renunció como director técnico del Deportivo Cali por resultados irregulares en 2026.

Pedro Gallese mantuvo la titularidad en los 10 partidos disputados durante la presente temporada.

El portero registra un 71% de atajadas y recibió 10 goles en el torneo colombiano.

