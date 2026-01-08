Con la música de Néctar: Jesús Pretell es presentado espectacularmente como nuevo jugador de LDU de Quito

Liga Deportiva Universitaria de Quito ha remecido el mercado de pases sudamericano con la contratación del volante peruano Jesús Pretell, proveniente de Sporting Cristal. El anuncio, oficializado este 8 de enero de 2026, no solo acaparó titulares por lo deportivo, sino por una creativa presentación que se viralizó rápidamente.

Música peruana en su presentación oficial

El club ecuatoriano optó por la popular cumbia peruana “El Arbolito” del Grupo Néctar para ambientar el video de bienvenida del mediocampista. Un gesto que ha sido muy bien recibido por las hinchadas de ambos países, sirviendo como un inmediato puente cultural. Este detalle busca facilitar la adaptación del jugador al entorno del “Rey de Copas”.

Jesús Pretell presentado oficiamente en LDU Quito. (Foto: X).

A sus 26 años, Pretell enfrenta su primera experiencia internacional. Durante su presentación, el ex jugador rimense expresó su emoción y confianza, asegurando estar en el momento ideal de su carrera para asumir el desafío en el extranjero.

Jesús Pretell se reencontrará con Tiago Nunes

Un factor clave en este fichaje fue la solicitud directa del técnico brasileño Tiago Nunes, quien ya había dirigido a Pretell en Sporting Cristal en 2023. Nunes confía en la intensidad, el despliegue físico y la capacidad de recuperación que el peruano aportará para fortalecer la zona de contención de LDU.

En sus primeras declaraciones, Jesús Pretell minimizó el posible impacto de la altitud de Quito, señalando que su experiencia en el torneo peruano lo ha preparado para tales condiciones geográficas. Su principal meta es clara: consolidarse en el once titular para competir por la Liga Pro y tener una destacada participación en la Copa Libertadores, un torneo donde LDU es históricamente protagonista.

Con la partida de Pretell, Sporting Cristal le dedicó un emotivo mensaje de despedida, agradeciendo su entrega y profesionalismo desde las categorías inferiores. El fútbol peruano suma así un nuevo embajador en una liga de alto nivel. La expectativa se centra ahora en el debut del mediocampista con la camiseta universitaria, donde buscará demostrar que está listo para brillar.

Jesús Pretell tendrá como técnico a Tiago Nunes en LDU Quito. (Foto: X).

¿Qué ganará LDU Quito con la llegada de Jesús Pretell?

Con la incorporación de Pretell, Tiago Nunes planea recrear el exitoso “doble pivote” que implementó en Cristal. Jesús no solo fortalecerá la marca, sino que también dará libertad a los volantes ofensivos de Liga para que se proyecten más al ataque. La prensa ecuatoriana ya comienza a referirse a esta dupla como el “Eje de Nunes”.

¿Cuáles son los retos en 2026 para Jesús Pretell?

LDU de Quito, actual campeón y un equipo de constante relevancia en la liga ecuatoriana, tiene asegurado su lugar en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Para Pretell, esta participación representa una plataforma inigualable. Al medirse con los clubes más destacados del continente en el certamen de mayor prestigio de América, el jugador tendrá una oportunidad crucial para afianzarse y consolidar su posición en la Selección Peruana.

DATOS CLAVES

Jesús Pretell fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de LDU de Quito este 8 de enero.

El volante de 26 años jugará la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

El técnico Tiago Nunes solicitó el fichaje del mediocampista para implementar un sistema de doble pivote.

