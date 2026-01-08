Sporting Cristal pierde a futbolista muy importante: jugará en club varias veces campeón internacional

Un movimiento inesperado sacude la planificación de Sporting Cristal para la temporada 2026. Se ha notificado hace unos minutos sobre la partida de Jesús Pretell, mediocampista fundamental en el esquema celeste, quien ya se despidió de sus compañeros en La Florida.

Sporting Cristal pierde a Jesús Pretell inesperadamente

El futuro del volante de contención está en el extranjero. Según reveló el periodista Julio Peña, Pretell pondrá rumbo a Ecuador para sumarse a las filas de LDU de Quito. Este traspaso es significativo, ya que Liga de Quito es una institución de gran calibre internacional, con títulos importantes como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en su palmarés.

Jesús Pretell se marcha para LDU de Quito. (Foto: X).

El factor determinante para concretar la transferencia ha sido el reencuentro del jugador con el estratega brasileño Tiago Nunes. El actual técnico de LDU, que dirigió a Cristal en 2023, solicitó expresamente la contratación del peruano. Nunes mantiene una excelente relación con Pretell, a quien elogió públicamente en su momento por su “entrega táctica” y lo catalogó como un “guerrero”.

A sus 26 años, esta representa la primera incursión oficial de Jesús Pretell en el fútbol foráneo. Tras consolidarse como una pieza de equilibrio en el mediocampo rimense, el salto a la competitiva Liga Proecuatoriana le brinda una plataforma de alta exigencia física y una inmejorable vitrina para buscar un retorno a la Selección Peruana.

Sorpresa en el Rímac, referente de Sporting Cristal dejaría el club decisión de Paulo Autuori

La salida de Pretell crea un hueco importante en la zona medular de Sporting Cristal. Aunque existen alternativas en el plantel, la dirección deportiva se ve obligada a evaluar el mercado ante la partida de un jugador con tanto despliegue. El entrenador Paulo Autuori deberá definir si opta por un refuerzo de jerarquía internacional o si deposita su confianza en el talento emergente de la cantera bajopontina.

La hinchada ha manifestado sorpresa por la rapidez de las negociaciones, pero también ha reconocido el compromiso de Pretell con la institución. Se espera el anuncio oficial por parte de ambos clubes en las próximas horas, marcando el fin de un ciclo para el jugador y el inicio de una nueva etapa de reestructuración en el mediocampo de Cristal.

Jesús Pretell es canterano de Sporting Cristal. (Foto: X).

¿Quién es Jesús Pretell y cómo juega?

Es un mediocampista de contención (pivote) de 26 años (nacido el 26 de marzo de 1999 en Sechura, Piura). Destaca por su pierna derecha y su capacidad para recuperar balones, midiendo aproximadamente 1.71 metros.

¿Cuál es la carrera profesional de Jesús Pretell?

Se formó en las divisiones menores del club rimense y debutó profesionalmente tras un préstamo en la Universidad San Martín (2018). Ha tenido dos etapas principales en el Rímac, consolidándose como un jugador de confianza tras su paso por Melgar en 2020.

