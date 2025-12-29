El mejor Sub 23 hispanoamericano es peruano y supera a jugadores como Hincapié, Barco y Nico Paz

El fútbol es un deporte que siempre trae sorpresas y que muchas veces no tiene lógica alguna. Pues en este caso, se ha conocido que de forma inesperada hay un jugador peruano que supera a importantes figuras a nivel mundial. Habrá que ver si logra consolidarse y convertirse en uno de los mejores en la Selección Peruana con este gran año que ha tenido.
Y su nombre no es otro que Joao Grimaldo, que ha superado con creces a figuras de talla mundial. Hablamos que está por encima de jugadores como Piero Hincapié, Valentín Barco o incluso Nico Paz. Así que esto no se logra de la noche a la mañana, hay mucho trabajo de por medio y en este caso el peruano ha hecho los méritos para poder estar en este ranking como número uno.
El extremo con 22 años de edad es el número año en el ranking elaborado por la web Sofascore con respecto a su rendimiento. Solo cuentan futbolistas de edad máximo Sub-23, en este caso el atacante del Riga FC terminó con una nota de 7.37 en 27 partidos jugados. Poniéndolo por encima de elementos de gran nivel que también están en ligas top a nivel Europa.
Joao Grimaldo y una duda sobre su futuro
Si bien Joao Grimaldo colaboró para que el Riga FC logre salir campeón en Letonia, su futuro es incierto. No quieren comprar su pase debido a que es muy caro, esto lo pone de vuelta al conjunto de Partizán, pero este conjunto tampoco está interesado en contar con él. Por lo tanto, no se sabe que es lo que pasará con él para el 2026.
La idea que se tiene es que pueda conseguir venderlo, pero si no hay comprador es muy complicado todo. Dejando un futuro incierto para él en estos momentos, pese a su buen momento, a punta de goles y asistencias hizo un trabajo como para poder llamar la atención de otros clubes. Incluso en la misma ‘Bicolor’ hizo un trabajo óptimo las veces que le tocó jugar.
ver también
Felipe Chávez demuestra todo su talento y chocolate con la camiseta del Bayern Múnich
Con el año ya a punto de culminar, hay que precisar como le terminó yendo a Grimaldo en el Riga FC a punta de números. En total llegó a disputar 36 partidos, anotando solo 5 goles, pero dando 10 asistencias en un total de 2219 minutos. Lo que nos deja un aporte de 15 anotaciones en esta campaña que no ha sido nada despreciable.
Joao Grimaldo con camiseta de Riga FC (Foto: Riga FC).
Datos Claves
- Joao Grimaldo lidera el ranking Sofascore Sub-23 con una calificación de 7.37.
- El atacante registró 5 goles y 10 asistencias en 36 partidos con el Riga FC.
- El peruano de 22 años superó en rendimiento a Piero Hincapié y Nico Paz.