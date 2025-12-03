Mientras suena en Alianza Lima, Joao Grimaldo recibió un duro revés en Europa: “Poco probable”

Joao Grimaldo ha tenido una temporada sobresaliente en el Riga FC, el extremo encontró su lugar en el mundo. Siendo un jugador importante para el cuadro de Letonia a lo largo del año, pero con el final de la campaña la gran pregunta que suena es ¿Dónde jugará el próximo año? Esto no está asegurado y por ello su futuro está en peligro.

Pese a que el extremo de 22 años de edad tuvo una campaña muy buena, su continuidad en el cuadro de Letonia está completamente descartado. Lo cual hace que no se sepa que es lo que pasará con él. Esto debido a que el alto costo de su ficha hace que sea imposible para este conjunto poder mantenerlo en el club.

Joao Grimaldo con camiseta de Riga FC (Foto: Riga FC).

El Director Ejecutivo del club habló para LV_futbols, mencionando: “Es poco probable que el club gaste 1,5 millones de euros en un solo jugador”. Esta es la clausula que ha la que llegaron a un acuerdo con el conjunto de Partizán a la hora de prestarlo. Pero claro, es un monto bastante alto para un equipo de este país.

Esto complicaría el futuro del extremo nacional, debido a que tendrá que ganarse un lugar en el Partizán. Club que buscaba deshacerse de él con el préstamo, pero ahora con su retorno tendrán que trabajar en encontrarle un nuevo equipo que se pueda hacer cargo de su sueldo.

¿Joao Grimaldo volverá al Perú a jugar por Alianza Lima?

Se conoce que el cuadro de Alianza Lima tendría en carpeta el jugador, pero claro va a depender de como queden en el Play Off para la Copa Libertadores. Hay que recordar que el dinero que ha apostado el club para este año es bastante alto, por lo que necesitan recuperarlo llegando a ser Perú 2, de no darse esto podría ser difícil que se pueda llegar a ver a Grimaldo en Matute.

Con el alto costo que ya tiene el plantel y no asegurar un lugar en la fase de grupos es un tiro al cielo. Pues podría pasar como este año que puedan avanzar la serie, pero también existe una probabilidad que se vayan rápido y se queden sin nada. Esto pondría en peligro la economía del club, así que es muy poco probable que busquen a Grimaldo si es que primero no aseguran su futuro en el torneo continental.

Los números de Joao Grimaldo en Letonia

El extremo tuvo un complejo momento en el cuadro de Letonia al principio de su llegada. Esto debido a que no consiguió ganarse los minutos suficiente como para pelear el puesto. Se perdió varios juegos, pero poco a poco comenzó a tener oportunidades y las supo aprovechar muy bien.

En total son 36 los partidos que logró disputar, anotando 5 goles y dando 10 asistencias en 2219 minutos. Dejando en claro que consiguió adaptarse muy bien al equipo, pero claro ahora el tema económico es el que lo complica.

Datos Claves

Riga FC descarta pagar la cláusula de 1,5 millones de euros del jugador.

Joao Grimaldo deberá regresar al Partizán tras finalizar su préstamo en Letonia.